 
الأربعاء 2025-03-12 02:48 م
 

رئيس الوزراء يتفقد مركز الملكة رانيا العبدالله في الموقر ويوجه بدعمه وتطوير خدماته

جانب من الزيارة
جانب من الزيارة
 
الأربعاء، 12-03-2025 02:09 م
الوكيل الإخباري-   تفقد رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسّان، اليوم، مركز الملكة رانيا العبدالله لتكنولوجيا المعلومات وخدمة المجتمع في لواء الموقر، واطّلع على برامجه وخدماته المقدمة للمجتمع المحلي.اضافة اعلان


ووجّه رئيس الوزراء بدعم مشاريع المركز للتوسع في خدماته، ورفده بأجهزة حاسوب جديدة، إلى جانب توفير معدات للمتدربات على المهن لدعم فرص تشغيل مستدامة لهن بعد انتهاء التدريب.

كما وجّه بدراسة تعميم برامج التوعية التي يقدمها المركز على مراكز أخرى ذات خدمات مشابهة، لتعزيز الفائدة للمجتمعات المحلية.
 
 
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أخبار محلية رئيس الوزراء يتفقد مركز الملكة رانيا العبدالله في الموقر ويوجه بدعمه وتطوير خدماته

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