رئيس الوزراء يتفقد مركز الملكة رانيا العبدالله في الموقر ويوجه بدعمه وتطوير خدماته

ووجّه رئيس الوزراء بدعم مشاريع المركز للتوسع في خدماته، ورفده بأجهزة حاسوب جديدة، إلى جانب توفير معدات للمتدربات على المهن لدعم فرص تشغيل مستدامة لهن بعد انتهاء التدريب.
كما وجّه بدراسة تعميم برامج التوعية التي يقدمها المركز على مراكز أخرى ذات خدمات مشابهة، لتعزيز الفائدة للمجتمعات المحلية.
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