رئيس الوزراء يتفقد مشاريع الخدمات السياحية وكورنيش البحر الميت

ويشتمل المشروع على أماكن للتنزه ومواقف سيارات وخدمات تجارية وسياحية ومرافق عامة تخدم السياحة المحلية والخارجية ويمتد على مساحة أكثر من 200 دونم عند اكتماله.
ولفت رئيس الوزراء إلى أهمية مشروع التطوير الشامل لشاطىء البحر الميت لما لذلك من أثر إيجابي اجتماعي واقتصادي على المجتمع المحلي، فضلا عن أثره على المنتج السياحي الوطني.
كما أكد ضرورة توفير جميع الخدمات والمتطلبات اللازمة لخدمة المواطنين والمتنزهين على امتداد الشاطئ، وإدامتها، وتنويع الأنشطة والفعاليات، ليكون الشاطئ متنفسا للمواطنين وجاذبا للسياح من داخل المملكة وخارجها، خصوصا خلال الموسم السياحي الحالي.
واستمع رئيس الوزراء إلى إيجاز من رئيس مجلس إدارة المجموعة المهندس صخر العجلوني حول مشروع التطوير الشامل لشاطئ البحر الميت السياحي الذي يهدف إلى تحقيق التكامل بين مشروعي "الشاطئ السياحي" و"الكورنيش"، بما يسهم في تعزيز تنافسيته كوجهة سياحية عالمية.
ويضم المشروع في مرحلته الأولى تطوير الممشى على شاطئ البحر الميت بطول 750 مترا والمرحلة الثانية بطول 3 كيلو مترات، ويشمل ذلك تطوير وتجميل منطقة الممشى على شاطئ البحر الميت، وتزويدها بجلسات عائلية ومظلات، وملاعب ومسابح ووحدات ألعاب رياضية، ومرافق خدمية ومطاعم ومحال تجارية، وإنشاء مساحات خضراء وأرصفة .
وأشار إلى أن هذا المشروع سيسهم في توفير العديد من فرص العمل لأبناء وبنات المجتمع المحلي، من خلال المشاريع الإنتاجية والتجارية الصغيرة التي ستنشأ على امتداد الشاطئ.
كما تتضمن خطة التطوير الشامل للشاطئ، توفير أنشطة وفعاليات إضافية في متنزه الأمير الحسين بن عبدالله الثاني خلال الموسم السياحي، وذلك لخدمة الزوار والمتنزهين وإثراء تجربتهم السياحية.
