الثلاثاء 2025-04-22 11:55 ص
 

رئيس الوزراء يحسم ملف رفع الضرائب على المواطنين

جانب من اجتماع رئاسة الوزراء في عجلون
جانب من اجتماع رئاسة الوزراء في عجلون
 
الثلاثاء، 22-04-2025 10:01 ص
الوكيل الإخباري-  أكد رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان أن الحكومة لا تعتزم رفع الضرائب على المواطنين، مشدداً على التزامها بمواصلة تنفيذ الإصلاحات الضريبية، والحد من التهرب والتجنب الضريبي، بهدف تعزيز الاستقرار الاقتصادي والمالي، وتحقيق مبدأ العدالة الضريبية.اضافة اعلان


وبين أنه لا توجد أي نية لدى الحكومة لفرض ضرائب جديدة أو رفع الضرائب الحالية على المواطنين. حيث ترتكز الجهود على تحسين كفاءة التحصيل الضريبي، ومكافحة التهرب والتجنب، وضمان أن يتحمل كل طرف مسؤوليته وفقاً لقدراته وإمكاناته".
 
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