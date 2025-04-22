رئيس الوزراء يحسم ملف رفع الضرائب على المواطنين

وبين أنه لا توجد أي نية لدى الحكومة لفرض ضرائب جديدة أو رفع الضرائب الحالية على المواطنين. حيث ترتكز الجهود على تحسين كفاءة التحصيل الضريبي، ومكافحة التهرب والتجنب، وضمان أن يتحمل كل طرف مسؤوليته وفقاً لقدراته وإمكاناته".
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