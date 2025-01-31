رئيس الوزراء يدشن المرحلة الأولى من مشروع مرسى زايد في العقبة

ومن المتوقع أن يتم توقيع حزمة اتفاقيات استراتيجية لتطوير بنى تحتية متقدمة في قطاعات السياحة والنقل والخدمات اللوجستية والقطاع الرقمي، بين مجموعة موانئ أبوظبي وشركة تطوير العقبة.
وتبلغ كلفة مشروع مرسى زايد 10 مليارات دولار، ويعتبر من أبرز المشاريع الاستثمارية في مدينة العقبة.
ويهدف المشروع الى تطوير أكثر من 3 ملايين متر مربع من الأراضي لإنشاء مجمعات سكنية من أحياء متكاملة وشقق وأبراج.
ويشتمل المشروع، الذي سيوفر أكثر من 15 ألف فرصة عمل عند اكتماله، على أسواق تجارية ومرافق ترفيهية وفنادق ومنتجعات سياحية ومجمعات للأعمال بواجهة بحرية يبلغ طولها 2 كيلو متر في منطقة المارينا الدائرية والمحاطة بالأبراج السكنية والمرافق السياحية والتي تحتوي على ميناء ومراس لليخوت والقوارب السياحية.
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