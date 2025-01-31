رئيس الوزراء ‎يدشِّن المرحلة الأولى من مشروع مرسى زايد في العقبة

الوكيل الإخباري- وضع رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، اليوم الجمعة، حجر الأساس للمرحلة الأولى من مشروع "مرسى زايد" في مدينة العقبة، التي تقوم بتطويرها مجموعة "ماج القابضة" بتكليف من مجموعة موانئ أبوظبي، بالتعاون مع شركة تطوير العقبة، وبمشاركة وزير الاستثمار الإماراتي/ رئيس مجلس إدارة مجموعة موانئ أبوظبي محمد حسن السويدي.

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والمشروع التي بدأت أعمال البنية التحتية فيه، هو أحد أكثر المشاريع العقارية تميزا في منطقة البحر الأحمر والأول من نوعه على الواجهة البحرية للعقبة، ومن شأنه تعزيز الروافد الاقتصادية للقطاع البحري في الأردن، والمساهمة في استقطاب الاستثمارات وتوفير فرص العمل وتعزيز مكانة العقبة كوجهة استثمارية وسياحية رائدة دعما لجهود تحفيز النمو، وبما ينسجم مع أهداف رؤية التحديث الاقتصادي.



ويأتي تدشين مشروع "مرسى زايد" في إطار علاقات التعاون الاستراتيجية الوثيقة بين المملكة الأردنية الهاشمية ودولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، التي تحظى برعاية واهتمام جلالة الملك عبدالله الثاني وأخيه سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، والتي توجت بتوقيع مذكرات تفاهم لحزمة مشاريع استثمارية تصل قيمتها إلى حوالي 5.5 مليار دولار عام 2023، واتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين للارتقاء بالعلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية إلى مستويات جديدة من النمو المتبادل قبل قرابة ثلاثة أشهر.

كما يأتي المشروع تنفيذا للاتفاقيات التي وقعتها مجموعة موانئ أبوظبي، أحد المحركات الرئيسية للتجارة والصناعة والخدمات اللوجستية في العالم، مع هيئة تطوير العقبة في وقت سابق، والتي نتج عنها افتتاح محطة العقبة للسفن السياحية في كانون الثاني 2023، وإبرام اتفاقية مساهمين العام الماضي بين ذراعها الرقمي "مجموعة مقطع للتكنولوجيا"، و"شركة تطوير العقبة" لتعزيز أنشطة مشروعهما المشترك "مقطع آيلة"، والذي سيقوم بإحداث طفرة تقنية نوعية في العمليات التشغيلية لميناء العقبة من خلال تطبيق "نظام مجتمع الموانئ".



ويمثل مشروع "مرسى زايد" الذي تقوم بتطوير المرحلة الأولى منه مجموعة "ماج القابضة" بتكليف من مجموعة موانئ أبوظبي، نقلة نوعية في المشهد الاستثماري والسياحي في العقبة، كونه الأول من نوعه في المملكة الذي يجمع بين المرافق السكنية والترفيهية والتجارية والمينائية، مما يجعله نموذجا تنمويا متكاملا قادرا على إحداث تحول اقتصادي كبير على المستوى المحلي والوطني.



وسيكون للمشروع تأثير محوري في دعم قطاع السياحة وتعزيز مكانة العقبة كمركز إقليمي وعالمي للسياحة البحرية والخدمات اللوجستية، حيث سيسهم في زيادة عدد السياح عبر تطوير منشآت فندقية ومرافق ترفيهية متطورة. كما سيدعم محطة العقبة للسفن السياحية، ويجذب الاستثمارات في قطاعات العقارات والتجارة والخدمات اللوجستية؛ ما يعزز تنافسية الأردن على الخارطة الاقتصادية الإقليمية.



كما يعكس المشروع رؤية طموحة لتحقيق نمو مستدام عبر تطوير بنية تحتية حديثة، وتوفير بيئة استثمارية جاذبة، وتحقيق تنمية حضرية متكاملة تجعل العقبة بوابة اقتصادية رئيسية على البحر الأحمر، مما ينعكس إيجابا على الاقتصاد الأردني ويفتح آفاقا جديدة للنمو والازدهار.



ويمتد المشروع على أرض تبلغ مساحتها 3.2 مليون م2، ويهدف في مرحلته الأولى إلى تطوير مشروع مرسى زايد ريفيرا الذي يضم أربعة أبراج سكنية، ومنطقة المارينا التي تضم مجمعا سكنيا متكاملا يشمل 1260 وحدة سكنية و117 محل تجزئة، بالإضافة إلى فندق وشقق فندقية بسعة 360 غرفة. كما تضم المرحلة الأولى منطقة السوق القديم بواقع 50 محل تجزئة، وتجديد منارة ميناء العقبة، وناديا ومرسى لليخوت، ومحطة العقبة للسفن السياحية.



بدوره، قال رئيس سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة نايف حميدي الفايز في كلمة له خلال حفل وضع حجر الأساس للمشروع، إننا نسعد بعلاقات التعاون مع الأشقاء في دولة الإمارات العربية المتحدة في مختلف المجالات والتي تأطرت في العديد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والبرامج والبروتوكولات التي من شأنها الإسهام في فتح آفاق أوسع للتعاون ورفع حجم الاستثمار الإماراتي، حيث تصنف الاستثمارات الإماراتية الأعلى في المملكة وفي العقبة.



ولفت الفايز إلى أن منظومة الموانئ في العقبة أصبحت محط الأنظار كونها تربط ثلاث قارات، وتستقبل خطوط السفن من جميع بلدان العالم، مؤكدا أن العلاقات مع الأشقاء في الإمارات تعطي دعما حقيقيا من خلال المساهمة في الأنشطة الاقتصادية والسياحية والاستثمارية، وهذا كله يبرز مدى عمق العلاقة الصادقة التي تجمعنا بالإخوة في دولة الإمارات، وتؤسس لمستقبل أفضل و أشمل للطرق الاستثمارية والاقتصادية التي تستهدف إيجاد فرص أعمال في جميع المجالات والأعمال التشغيلية



وقال الرئيس التنفيذي لشركة تطوير العقبة حسين الصفدي إن مشروع "مرسى زايد" ليس مجرد مشروع استثماري، بل هو خطوة استراتيجية تهدف لتوفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة للمجتمع المحلي. كما سيسهم في تعزيز البنية التحتية السياحية للمدينة، لتكون وجهة متميزة تجذب السياح من مختلف أنحاء العالم، ما يسهم في رفع مساهمة السياحة في دعم الاقتصاد الوطني. علاوة على ذلك، يعد هذا المشروع حافزا للاستثمارات المستقبلية، حيث يعكس بيئة الأردن الجاذبة للاستثمار والتطوير.



وأضاف الصفدي: نحن ملتزمون تماما بتسريع الاستثمارات في مدينة العقبة من خلال توفير فرص استثمارية واعدة، وتركيزنا ينصب على تبسيط إجراءات الاستثمار وتعزيز البنية التحتية من أجل ترسيخ مكانة العقبة مركزا رائدا للأعمال والابتكار".