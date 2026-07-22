رئيس الوزراء يرعى افتتاح مهرجان جرش في دورته الـ40

08:33 م

الوكيل الإخباري- رعى رئيس الوزراء جعفر حسّان، الأربعاء، حفل افتتاح فعاليات مهرجان جرش للثقافة والفنون في دورته الـ40 في المسرح الشمالي في مدينة جرش الآثرية. اضافة اعلان





وألقى رئيس اللجنة العليا للمهرجان وزير الثقافة مصطفى الرواشدة الكلمة الرسمية، فيما ألقى رئيس لجنة بلدية جرش الكبرى محمد بني ياسين كلمة المجتمع المحلي.



وقُدم عرضا افتتاحيا أعد خصيصا للاحتفاء بالذكرى الأربعين للمهرجان، استعرض تطور الموسيقى الأردنية في رحلة فنية تنطلق من الموروث الشعبي والفلكلوري، مرورا بالموسيقى المستقلة والبديلة، وصولا إلى التجارب المعاصرة التي حملت الصوت الأردني إلى المسارح العربية والعالمية.



وجمع العرض بين الأداء الموسيقي الحي، والأوركسترا والجوقة، والإسقاطات البصرية، وتقنيات الإضاءة، ليقدم سردية فنية لمسيرة الإبداع الأردني عبر 4 عقود.



وتألف العرض من 5 فصول متتابعة بدأت بالذاكرة والجذور، ثم استعرض تطور الموسيقى الأردنية، وصولا إلى حضورها الإقليمي والعالمي قبل أن اختتم بأغنية الذكرى الأربعين التي تُوج بإيقاد شعلة مهرجان جرش، في تقليد سنوي يجسد استمرارية رسالة المهرجان الثقافية ودوره في ترسيخ مكانة الأردن على خارطة الثقافة العربية.



وشارك في العرض فنانين أردنيين، صوت الأردن عمر العبداللات، والفنانون حسين السلمان، وعزيز مرقة، ونداء شرارة، وعصام النجار.



وتبدأ فعاليات مهرجان جرش الخميس، وتستمر حتى 2 آب المقبل.





