رئيس الوزراء يزور السفارة القطرية معزيا بوفاة الأمير الشيخ حمد

ودوَّن رئيس الوزراء كلمة في سجل التَّعازي، عبَّر فيها عن أصدق مشاعر التَّعزية والمواساة إلى دولة قطر الشَّقيقة، قيادةً وحكومةً وشعباً، سائلاً الله تعالى أن يتغمَّد الرَّاحل الكبير بواسع رحمته ورضوانه، وأن يُسكِنه فسيح جنَّاته.
كما قدَّم واجب العزاء وزير دولة لشؤون رئاسة الوزراء عبد اللَّطيف النَّجداوي.
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