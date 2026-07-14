رئيس الوزراء يزور السفارة القطرية معزيا بوفاة الأمير الشيخ حمد

الوكيل الإخباري- قدّم رئيس الوزراء جعفر حسَّان واجب العزاء بوفاة الأمير الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني - رحمه الله - وذلك خلال زيارته، الثلاثاء، سفارة دولة قطر الشَّقيقة في عمان ولقائه السفير القطري لدى المملكة الشيخ سعود بن ناصر بن جاسم آل ثاني.

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ودوَّن رئيس الوزراء كلمة في سجل التَّعازي، عبَّر فيها عن أصدق مشاعر التَّعزية والمواساة إلى دولة قطر الشَّقيقة، قيادةً وحكومةً وشعباً، سائلاً الله تعالى أن يتغمَّد الرَّاحل الكبير بواسع رحمته ورضوانه، وأن يُسكِنه فسيح جنَّاته.