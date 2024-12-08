رئيس الوزراء يزور مدرسة في غور الصافي.. هكذا أصبحت بعد زيارته الثانية

الوكيل الإخباري- تفقد رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسّان مدرسة كعب بن عمير في غور الصافي بعد استكمال أعمال الصيانة الشاملة لها.

اضافة اعلان

جاءت زيارة حسان بعد مرور قرابة شهرين على زيارته الأولى للمدرسة، مشددا على ضرورة التعاون بين إدارتها وكوادرها والطلبة والمجتمع المحلي للحفاظ على مرافقها وإدامة أعمال النظافة والصيانة لها.



