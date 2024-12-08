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رئيس الوزراء يزور مدرسة في غور الصافي.. هكذا أصبحت بعد زيارته الثانية

جانب من الزيارة
جانب من الزيارة
الأحد، 08-12-2024 10:15 ص

الوكيل الإخباري- تفقد رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسّان مدرسة كعب بن عمير في غور الصافي بعد استكمال أعمال الصيانة الشاملة لها.

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جاءت زيارة حسان بعد مرور قرابة شهرين على زيارته الأولى للمدرسة، مشددا على ضرورة التعاون بين إدارتها وكوادرها والطلبة والمجتمع المحلي للحفاظ على مرافقها وإدامة أعمال النظافة والصيانة لها.

 


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