رئيس الوزراء يستذكر الملك الحسين ويؤكد الالتفاف حول قيادة الملك عبدالله

الوكيل الإخباري- استذكر رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، جلالة المغفور له الملك الحسين بن طلال، -طيب الله ثراه- بمناسبة ذكرى الوفاء والبيعة اضافة اعلان





وقال الدكتور حسان منشور عبر منصة "اكس ":رحم الله جلالة الملك الحسين الباني، وحفظ الله مولاي جلالة الملك عبدالله الثاني المفدى، الذي يقود مسيرة الأردن بثبات وعزم وحكمة، ليبقى هذا الحمى وشعبه العظيم عزيزاً كريماً آمناً مطمئناً".



