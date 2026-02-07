رئيس الوزراء يستذكر الملك الحسين ويؤكد الالتفاف حول قيادة الملك عبدالله

وقال الدكتور حسان منشور عبر منصة "اكس ":رحم الله جلالة الملك الحسين الباني، وحفظ الله مولاي جلالة الملك عبدالله الثاني المفدى، الذي يقود مسيرة الأردن بثبات وعزم وحكمة، ليبقى هذا الحمى وشعبه العظيم عزيزاً كريماً آمناً مطمئناً".
