رئيس الوزراء يستذكر الملك الحسين ويؤكد الالتفاف حول قيادة الملك عبدالله

السبت 2026-02-07 02:27 م

السبت، 07-02-2026 11:12 ص
الوكيل الإخباري-  استذكر رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، جلالة المغفور له الملك الحسين بن طلال، -طيب الله ثراه- بمناسبة ذكرى الوفاء والبيعةاضافة اعلان


وقال الدكتور حسان منشور عبر منصة "اكس ":رحم الله جلالة الملك الحسين الباني، وحفظ الله مولاي جلالة الملك عبدالله الثاني المفدى، الذي يقود مسيرة الأردن بثبات وعزم وحكمة، ليبقى هذا الحمى وشعبه العظيم عزيزاً كريماً آمناً مطمئناً".
 
 


