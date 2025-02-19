رئيس الوزراء يستقبل أمين عام منظمة التعاون الرقمي

وأشاد رئيس الوزراء بالدور الذي تقوم به المنظمة في تعزيز التعاون الرقمي بين الدول الأعضاء، ودعم التحول الرقمي وتمكين الاقتصاد الرقمي من تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
ولفت رئيس الوزراء إلى المجلس الوطني لتكنولوجيا المستقبل الذي تم تشكيله بتوجيهات من جلالة الملك عبدالله الثاني برئاسة رئيس الوزراء وبمتابعة من سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، والذي سيكون له دور محوري في تشكيل السياسات الرقمية للدولة، وتعزيز الشراكات مع القطاع الخاص، ومواكبة التقدم التكنولوجي .
كما أكد أهمية الاجتماع الذي يستضيفه الأردن اليوم في ظل التحولات الرقمية المتسارعة التي يشهدها العالم، لافتا الى ان رؤية الأردن لمستقبل التحول الرقمي تتماشى مع مهام واهداف المنظمة.
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