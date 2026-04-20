رئيس الوزراء يستقبل الرئيس الفنلندي

وأشار رئيس الوزراء إلى حرص الأردن على تطوير علاقاته مع فنلندا ثنائيا وفي إطار الاتحاد الأوروبي، لافتا الى أن مؤتمر الاستثمار الأردني – الأوروبي، الذي سيعقد في الأردن خلال الربع الأخير من العام الحالي، يشكل فرصة مهمة لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري مع دول الاتحاد الأوروبي.
بدوره، أعرب الرئيس الفنلندي عن تقديره لدور الأردن في المنطقة، بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني، لافتا في الوقت ذاته إلى أن الأردن لديه مجالات كبيرة للتعاون تتطلع فنلندا لتطويرها واستثمارها.
كما تناول اللقاء عددا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
وحضر اللقاء وزير الاقتصاد الرقمي والريادة سامي سميرات، والسفير الأردني غير المقيم لدى فنلندا فايز خوري وسفيرة فنلندا غير المقيمة في الأردن آني ميسكانين.
-
أخبار متعلقة
-
وزير الأوقاف يضع حجر الأساس لمشروع مساكن الأسر العفيفة في دير علا
-
الأمن: أخبار خطف الأطفال إشاعات وتضليل للرأي العام
-
ندوة في جامعة مؤتة الثلاثاء بعنوان "كرك الهيّة ودورها في بناء السردية"
-
تباطؤ مروري داخل نفق المدينة الطبية باتجاه خلدا إثر تعطل مركبة شحن
-
الجمارك: تبسيط الإجراءات وتعزيز كفاءة العمل في المراكز الجمركية
-
الأشغال: بدء العمل بجزء جديد من المرحلة الثالثة لطريق اربد الدائري
-
بيان من وزارة الداخلية حول فيديو متداول لشخص إدعى قدرته على إصدار الأرقام الوطنية مقابل مبالغ مالية
-
3.89 مليار دينار قيمة الحركات عبر "إي فواتيركم" في الربع الأول