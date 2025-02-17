رئيس الوزراء يستقبل رئيس الدِّيوان العالي للمحاسبة السعودي

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الوكيل الإخباري- استقبل رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان في دار رئاسة الوزراء اليوم الاثنين، رئيس الديوان العالي للمحاسبة في المملكة العربية السعودية الدكتور حسام العنقري. اضافة اعلان





وجرى خلال اللقاء الذي حضره رئيس ديوان المحاسبة الدكتور راضي الحمادين، بحث آفاق التعاون بين البلدين خصوصا في المجالات المتعلقة بعمل الأجهزة الرقابية.



وأكد رئيس الوزراء في هذا الصدد أهمية الاستمرار في تبادل الخبرات والتجارب وإدامة التنسيق والتعاون وتعزيز بناء القدرات، بما يخدم عمل أجهزة الرقابة في البلدين الشقيقين.