رئيس الوزراء يستقبل رئيس الدِّيوان العالي للمحاسبة السعودي

وجرى خلال اللقاء الذي حضره رئيس ديوان المحاسبة الدكتور راضي الحمادين، بحث آفاق التعاون بين البلدين خصوصا في المجالات المتعلقة بعمل الأجهزة الرقابية.
وأكد رئيس الوزراء في هذا الصدد أهمية الاستمرار في تبادل الخبرات والتجارب وإدامة التنسيق والتعاون وتعزيز بناء القدرات، بما يخدم عمل أجهزة الرقابة في البلدين الشقيقين.
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