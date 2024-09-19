رئيس الوزراء يستقبل رئيس مجلس الأعيان

وأكَّد رئيس الوزراء ورئيس مجلس الأعيان خلال اللِّقاء أهميَّة التَّعاون والتَّنسيق الوثيق بين الحكومة ومجلس الأمَّة فيما يتعلَّق بالتشريعات وتحديداً المرتبطة بمشروع التَّحديث الشَّامل الذي يقوده جلالة الملك عبدالله الثَّاني.
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