رئيس الوزراء يستقبل رئيس مجلس الأعيان

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الوكيل الإخباري- استقبل رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسَّان في مكتبه برئاسة الوزراء اليوم الخميس، رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز الذي قدَّم التَّهنئة؛ بمناسبة صدور الإرادة الملكيَّة السَّامية بتشكيل الحكومة الجديدة. اضافة اعلان





وأكَّد رئيس الوزراء ورئيس مجلس الأعيان خلال اللِّقاء أهميَّة التَّعاون والتَّنسيق الوثيق بين الحكومة ومجلس الأمَّة فيما يتعلَّق بالتشريعات وتحديداً المرتبطة بمشروع التَّحديث الشَّامل الذي يقوده جلالة الملك عبدالله الثَّاني.