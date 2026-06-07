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رئيس الوزراء يستقبل رئيس مجلس النوَّاب العراقي

رئيس الوزراء يستقبل رئيس مجلس النوَّاب العراقي
رئيس الوزراء يستقبل رئيس مجلس النوَّاب العراقي
 
الأحد، 07-06-2026 01:24 م

الوكيل الإخباري-    استقبل رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان في مكتبه في دار رئاسة الوزراء اليوم الأحد، رئيس مجلس النواب في جمهورية العراق الشقيقة هيبت الحلبوسي والوفد البرلماني المرافق له.

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وجرى خلال اللقاء التأكيد على عمق العلاقات التاريخية والراسخة التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين، والحرص المشترك على تعزيزها في مختلف المجالات؛ بما يخدم مصالحهما المشتركة.


وأكد رئيس الوزراء موقف الأردن الداعم لترسيخ الأمن والاستقرار في العراق الشقيق والمضي قدما في مسيرته التنموية، مشددا على أن أمن العراق جزء لا يتجزأ من أمن الأردن والمنطقة.

 
 


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