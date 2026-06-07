رئيس الوزراء يستقبل رئيس مجلس النوَّاب العراقي

الوكيل الإخباري- استقبل رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان في مكتبه في دار رئاسة الوزراء اليوم الأحد، رئيس مجلس النواب في جمهورية العراق الشقيقة هيبت الحلبوسي والوفد البرلماني المرافق له.

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وجرى خلال اللقاء التأكيد على عمق العلاقات التاريخية والراسخة التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين، والحرص المشترك على تعزيزها في مختلف المجالات؛ بما يخدم مصالحهما المشتركة.