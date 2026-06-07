رئيس الوزراء يستقبل رئيس مجلس النوَّاب العراقي

وأكد رئيس الوزراء موقف الأردن الداعم لترسيخ الأمن والاستقرار في العراق الشقيق والمضي قدما في مسيرته التنموية، مشددا على أن أمن العراق جزء لا يتجزأ من أمن الأردن والمنطقة.
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