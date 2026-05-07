رئيس الوزراء يستقبل مفوضة الاتحاد الأوروبي لشؤون المتوسط

وجرى خلال اللقاء الذي حضرته وزيرة التخطيط والتعاون الدولي زينة طوقان ووزير الاستثمار الدكتور طارق أبو غزالة، التأكيد على أهمية الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين الأردن والاتحاد الأوروبي وسبل تعزيزها، خصوصا في الجوانب الاقتصادية والتنموية.
كما جرى عرض التحضيرات المتعلقة بمؤتمر الاستثمار الأردني الأوروبي، والتأكيد على أهميته في فتح آفاق أوسع أمام القطاع الخاص وتعزيز فرص الاستثمار والتعاون الاقتصادي بين الأردن ودول الاتحاد الأوروبي.
وأعرب رئيس الوزراء عن اعتزاز الأردن بالشراكة الاستراتيجية والشاملة مع الاتحاد الأوروبي في مختلف المجالات، مثمنا دوره في الجهود التنموية في المملكة، وفي مقدمتها الدعم الذي قدمه لمشروع الناقل الوطني للمياه.
-
أخبار متعلقة
-
الجريدة الرسمية تنشر جدول أسعار المشروبات الكحولية بعد قرار رفعها
-
إرادة ملكية سامية بتعيين قضاة (أسماء)
-
حزن يخيم على مواقع التواصل بعد وفاة الطبيب توفيق محمد الشيخ حسين
-
افتتاح دورة تدريبية متخصصة حول دمج المنهجية الحقوقية والسياحة الدامجة في وزارة السياحة والآثار
-
تعديل جديد على الضرائب والرسوم المفروضة على المشروبات الكحولية
-
وزير الزراعة يبحث مع السفيرة التشيكية تعزيز التعاون الزراعي
-
الأردن يسيّر القافلة الإغاثية الرابعة إلى لبنان
-
شخص يطلق النار على شقيقه في الكرك- تفاصيل