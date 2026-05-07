الخميس 2026-05-07 12:17 م

رئيس الوزراء يستقبل مفوضة الاتحاد الأوروبي لشؤون المتوسط

رئيس الوزراء يستقبل مفوضة الاتحاد الأوروبي لشؤون المتوسط
رئيس الوزراء يستقبل مفوضة الاتحاد الأوروبي لشؤون المتوسط
 
الخميس، 07-05-2026 12:04 م
الوكيل الإخباري- استقبل رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، في مكتبه في دار رئاسة الوزراء اليوم الخميس، مفوضة الاتحاد الأوروبي لشؤون المتوسط دوبرافكا شويتسا.اضافة اعلان


وجرى خلال اللقاء الذي حضرته وزيرة التخطيط والتعاون الدولي زينة طوقان ووزير الاستثمار الدكتور طارق أبو غزالة، التأكيد على أهمية الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين الأردن والاتحاد الأوروبي وسبل تعزيزها، خصوصا في الجوانب الاقتصادية والتنموية.

كما جرى عرض التحضيرات المتعلقة بمؤتمر الاستثمار الأردني الأوروبي، والتأكيد على أهميته في فتح آفاق أوسع أمام القطاع الخاص وتعزيز فرص الاستثمار والتعاون الاقتصادي بين الأردن ودول الاتحاد الأوروبي.

وأعرب رئيس الوزراء عن اعتزاز الأردن بالشراكة الاستراتيجية والشاملة مع الاتحاد الأوروبي في مختلف المجالات، مثمنا دوره في الجهود التنموية في المملكة، وفي مقدمتها الدعم الذي قدمه لمشروع الناقل الوطني للمياه.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

الجريدة الرسمية تنشر جدول أسعار المشروبات الكحولية بعد قرار رفعها

أخبار محلية الجريدة الرسمية تنشر جدول أسعار المشروبات الكحولية بعد قرار رفعها

إرادة ملكية سامية بتعيين قضاة (أسماء)

أخبار محلية إرادة ملكية سامية بتعيين قضاة (أسماء)

رئيس الوزراء يستقبل مفوضة الاتحاد الأوروبي لشؤون المتوسط

أخبار محلية رئيس الوزراء يستقبل مفوضة الاتحاد الأوروبي لشؤون المتوسط

وفيق محمد الشيخ حسين

أخبار محلية حزن يخيم على مواقع التواصل بعد وفاة الطبيب توفيق محمد الشيخ حسين

حكك

فيديو منوع ماهو أكبر عدو للغدة الدرقية

خححخم

فيديو منوع تعرف على العلامات الخطيرة التي تخبرك بها أظافرك ..

تعبيرية

المرأة والجمال الإطلالات أحادية اللون تتصدر موضة ربيع وصيف 2026

متطوعو "إمكان الإسكان" يشاركون في تنفيذ مشاريع تنموية في منطقة بدر

أخبار الشركات متطوعو "إمكان الإسكان" يشاركون في تنفيذ مشاريع تنموية في منطقة بدر



 
 






الأكثر مشاهدة

 