رئيس الوزراء يستقبل نائب الرئيس الفلسطيني

الوكيل الإخباري- استقبل رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، في مكتبه برئاسة الوزراء اليوم الأحد نائب رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية / نائب رئيس دولة فلسطين حسين الشيخ.

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وجرى خلال اللقاء، الذي حضره نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، التأكيد على متانة العلاقات الأردنية الفلسطينية والحرص على تعزيزها في المجالات كافة.



وأكد رئيس الوزراء ان الأردن بقيادة جلالة الملك يكرس كل جهوده من أجل استعادة الاشقاء الفلسطينيين كامل حقوقهم المشروعة وفي مقدمتها إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية استناداً إلى قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.



كما أكد رئيس الوزراء على الجهود السياسية والدبلوماسية التي يقودها جلالة الملك لوقف الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة والدفع باتجاه إدخال المساعدات الإنسانية بشكل كاف وفوري ومستدام ووقف الإجراءات الإسرائيلية اللاشرعية في الضفة الغربية.