رئيس الوزراء يستقبل نظيره العراقي لدى وصوله إلى عمان

وكان في استقبال السوداني في المقصورة الملكية في مطار الملكة علياء الدولي، رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، حيث جرت للضيف مراسم استقبال رسمية.
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