 
الأربعاء 2024-12-11 01:54 م
 

رئيس الوزراء يستقبل نظيره العراقي لدى وصوله إلى عمان

جانب من الاستقبال
جانب من الاستقبال
الأربعاء، 11-12-2024 11:50 ص

الوكيل الإخباري-   وصل رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، إلى عمان صباح اليوم الأربعاء، في زيارة رسمية للمملكة.

وكان في استقبال السوداني في المقصورة الملكية في مطار الملكة علياء الدولي، رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، حيث جرت للضيف مراسم استقبال رسمية.

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