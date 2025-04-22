الثلاثاء 2025-04-22 07:24 م
 

رئيس الوزراء يستقبل وفدا من مساعدي أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب في الكونغرس الأميركي

رئيس الوزراء يستقبل وفدا من مساعدي أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب في الكونغرس الأميركي
رئيس الوزراء يستقبل وفدا من مساعدي أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب في الكونغرس الأميركي
 
الثلاثاء، 22-04-2025 06:53 م

الوكيل الإخباري-   استقبل رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، اليوم الثلاثاء، وفدا من مساعدي أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب في الكونغرس الأميركي.

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وأكد رئيس الوزراء خلال اللقاء، أهمية العلاقات الاستراتيجية بين المملكة والولايات المتحدة الأميركية وسبل تعزيزها في المجالات كافة، مشيرا إلى زيارته البناءة والمثمرة إلى الولايات المتحدة، الأسبوع الماضي، والتي جرى خلالها التأكيد على عمق العلاقات بين البلدين والحرص المتبادل على تعزيزها وتوسيع آفاق التعاون الاقتصادي والاستثمار.


وجرى خلال اللقاء استعراض الأوضاع في المنطقة وضرورة دعم جهود أمنها واستقرارها، كما عرض رئيس الوزراء الخطط المستقبلية للمملكة في إطار التحديث الشامل بمجالاته السياسية والاقتصادية والإدارية، والتي تركز على توسيع الاستثمار في المشاريع الاستراتيجية، خصوصا في قطاعات المياه والسكك الحديدية والنقل والبنى التحتية وغيرها، بهدف زيادة معدلات النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل للأردنيين.

 
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