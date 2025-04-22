رئيس الوزراء يستقبل وفدا من مساعدي أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب في الكونغرس الأميركي

الوكيل الإخباري- استقبل رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، اليوم الثلاثاء، وفدا من مساعدي أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب في الكونغرس الأميركي.

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وأكد رئيس الوزراء خلال اللقاء، أهمية العلاقات الاستراتيجية بين المملكة والولايات المتحدة الأميركية وسبل تعزيزها في المجالات كافة، مشيرا إلى زيارته البناءة والمثمرة إلى الولايات المتحدة، الأسبوع الماضي، والتي جرى خلالها التأكيد على عمق العلاقات بين البلدين والحرص المتبادل على تعزيزها وتوسيع آفاق التعاون الاقتصادي والاستثمار.