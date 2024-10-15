 
الثلاثاء 2024-10-15 10:40 ص
 
 

رئيس الوزراء يستهل زيارته إلى الكرك بلقاء مستثمرين في مدينة الحسين الصناعية

جعفر حسان
رئيس الوزراء جعفر حسان
الثلاثاء، 15-10-2024 09:47 ص
الوكيل الإخباري- استهل رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسَّان زيارته إلى محافظة الكرك بلقاء مستثمرين في مدينة الحسين بن عبدالله الثَّاني الصِّناعيَّة، وذلك قبيل انعقاد جلسة مجلس الوزراء في الكرك.اضافة اعلان
 
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