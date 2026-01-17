رئيس الوزراء يشارك في زراعة حديقة المفرق الجديدة إيذانا ببدء أعمال إنشائها

01:38 م

الوكيل الإخباري- شارك رئيس الوزراء جعفر حسَّان، بمناسبة يوم الشَّجرة، في زراعة حديقة المفرق الجديدة، إيذاناً ببدء أعمال إنشائها على مساحة 200 دونم؛ لتكون متنفَّساً لأهالي المحافظة، والتي أُعلِن عن إنشائها في جلسة مجلس الوزراء التي عقدت في المحافظة. اضافة اعلان





وستكون حديقة المفرق الجديدة تشمل زراعة قُرابة عشرة آلاف شجرة، وملاعب ومناطق للتنزُّه ومساحات خضراء، ومناطق رياضيَّة وملاعب، ومرافق للعائلات والأطفال، ومواقف للمركبات.







