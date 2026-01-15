رئيس الوزراء يشكر نظيره اللبناني على حفاوة الاستقبال

الوكيل الإخباري- قال رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان في تغريدة نشرها على منصة (إكس) "أشكر أخي دولة الدكتور نواف سلام على مشاعر الأخوة الصادقة وحفاوة الاستقبال التي حظينا بها خلال استضافة الجمهورية اللبنانية الشقيقة لاجتماع اللجنة العليا المشتركة بين البلدين".

