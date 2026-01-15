الخميس 2026-01-15 03:34 م

رئيس الوزراء يشكر نظيره اللبناني على حفاوة الاستقبال

رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان
رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان
 
الخميس، 15-01-2026 02:02 م

الوكيل الإخباري-   قال رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان في تغريدة نشرها على منصة (إكس) "أشكر أخي دولة الدكتور نواف سلام على مشاعر الأخوة الصادقة وحفاوة الاستقبال التي حظينا بها خلال استضافة الجمهورية اللبنانية الشقيقة لاجتماع اللجنة العليا المشتركة بين البلدين".

وأضاف "نتمنى لكم ولحكومتكم التوفيق والسداد في جهودكم الكبيرة والجريئة التي تبذلونها، رغم كل التحديات، من أجل لبنان الحبيب والحفاظ على استقراره وسيادته وخدمة شعبه العزيز، الذي نسأل الله له دوام التقدم والأمن والازدهار، وسيبقى الأردن دوما الأخ والشقيق والداعم والمحب للبنان وشعبه العزيز".

 
 


