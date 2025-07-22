رئيس الوزراء يشيد بجهود الدكتور نزار المهيدات في إدارة "الغذاء والدواء"

07:51 م

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الوكيل الإخباري- استقبل رئيس الوزراء، الدكتور جعفر حسان، اليوم الثلاثاء في مكتبه برئاسة الوزراء، المدير العام السابق للمؤسسة العامة للغذاء والدواء، الدكتور نزار المهيدات. اضافة اعلان





وأعرب رئيس الوزراء خلال اللقاء عن تقديره العالي للجهود التي بذلها المهيدات طوال فترة تولّيه إدارة المؤسسة، مشيدًا بكفاءته المهنية ومساهمته في تطوير منظومة الغذاء والدواء في المملكة، وتعزيز ثقة المواطن بالمؤسسة ودورها الرقابي.



كما أكد الدكتور حسان أن الحكومة تثمّن الأداء المؤسسي والمسؤولية التي تحلّى بها المهيدات، متمنّيًا له التوفيق في محطاته المقبلة، ومشيرًا إلى أن المؤسسة حققت خلال السنوات الماضية نقلات نوعية في الأداء والشفافية والكفاءة.