رئيس الوزراء يصدر بلاغًا لتنفيذ قانون الموازنة العامة لعام 2026

ويأتي البلاغ في إطار تنفيذ المرحلة الثانية من رؤية التحديث الاقتصادي وخطة تطوير القطاع العام، وتعزيز كفاءة وفعالية الإنفاق العام، إلى جانب تطوير إجراءات الرقابة على المالية العامة، والحد من أي تجاوزات أو مخالفات قد تحدث أثناء تنفيذ الموازنة.
كما نصّ البلاغ على متابعة وتقييم أداء الدوائر والوحدات الحكومية، من خلال تقارير دورية تصدرها الحكومة، بما يسهم في تحسين الأداء وتعزيز المساءلة.
