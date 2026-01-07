رئيس الوزراء يصدر بلاغًا لتنفيذ قانون الموازنة العامة لعام 2026

الوكيل الإخباري- مجدي الباطية - أصدر رئيس الوزراء جعفر حسان بلاغًا رقم (1) لتنفيذ قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2026، بهدف ضمان حسن تطبيق أحكام القانون بما ينسجم مع الأهداف والأولويات الوطنية.

ويأتي البلاغ في إطار تنفيذ المرحلة الثانية من رؤية التحديث الاقتصادي وخطة تطوير القطاع العام، وتعزيز كفاءة وفعالية الإنفاق العام، إلى جانب تطوير إجراءات الرقابة على المالية العامة، والحد من أي تجاوزات أو مخالفات قد تحدث أثناء تنفيذ الموازنة.