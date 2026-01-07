الأربعاء 2026-01-07 10:09 ص

رئيس الوزراء يصدر بلاغًا لتنفيذ قانون الموازنة العامة لعام 2026

هذا ما قاله رئيس الوزراء جعفر حسان بعد فوز النشامى أمام الإمارات
جعفر حسان
 
الأربعاء، 07-01-2026 08:15 ص

الوكيل الإخباري- مجدي الباطية - أصدر رئيس الوزراء جعفر حسان بلاغًا رقم (1) لتنفيذ قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2026، بهدف ضمان حسن تطبيق أحكام القانون بما ينسجم مع الأهداف والأولويات الوطنية.

ويأتي البلاغ في إطار تنفيذ المرحلة الثانية من رؤية التحديث الاقتصادي وخطة تطوير القطاع العام، وتعزيز كفاءة وفعالية الإنفاق العام، إلى جانب تطوير إجراءات الرقابة على المالية العامة، والحد من أي تجاوزات أو مخالفات قد تحدث أثناء تنفيذ الموازنة.


كما نصّ البلاغ على متابعة وتقييم أداء الدوائر والوحدات الحكومية، من خلال تقارير دورية تصدرها الحكومة، بما يسهم في تحسين الأداء وتعزيز المساءلة.

 
 


