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رئيس الوزراء يصل إلى القصر الحكومي في بغداد للمشاركة في أعمال القمة العربية

رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان
جعفر حسان
 
السبت، 17-05-2025 10:59 ص

الوكيل الإخباري-   وصل رئيس الوزراء، جعفر حسان، إلى القصر الحكومي في بغداد للمشاركة في أعمال القمة العربية الـ34.

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ويشارك حسان في أعمال القمة مندوبا عن جلالة الملك في مؤتمر القمة العربية ومؤتمر القمة التنموية الاقتصادية والاجتماعية بدورته الخامسة اللذين تستضيفهما بغداد.

 
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