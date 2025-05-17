رئيس الوزراء يصل إلى القصر الحكومي في بغداد للمشاركة في أعمال القمة العربية

ويشارك حسان في أعمال القمة مندوبا عن جلالة الملك في مؤتمر القمة العربية ومؤتمر القمة التنموية الاقتصادية والاجتماعية بدورته الخامسة اللذين تستضيفهما بغداد.
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