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رئيس الوزراء يضع حجر الأساس لمستشفى مأدبا الجديد

رئيس الوزراء يضع حجر الأساس لمستشفى مأدبا الجديد
رئيس الوزراء يضع حجر الأساس لمستشفى مأدبا الجديد.
 
الأحد، 03-08-2025 11:41 ص

الوكيل الإخباري-   وضع رئيس الوزراء جعفر حسان، الأحد، حجر الأساس لمستشفى مأدبا الجديد إيذانا ببدء العمل على إنشائه وفق أعلى المواصفات.

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ووفق ما نشرت رئاسة الوزراء، فإنّ المستشفى سينجز بعد 3 سنوات، كأول مستشفى حكومي ينفذ بالشراكة مع القطاع الخاص؛ ليخدم المواطنين في محافظة مأدبا والمناطق المجاورة لها.


ويتكون المستشفى من 13 طابقا، ويضم 260 سريرا، وقابل للتوسع إلى 360 سريرا، وستتولى وزارة الصحة إدارته وتزويده بالكوادر والمعدات والأجهزة اللازمة عند إنجازه.

 
 
gnews

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