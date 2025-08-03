رئيس الوزراء يضع حجر الأساس لمستشفى مأدبا الجديد.

الوكيل الإخباري- وضع رئيس الوزراء جعفر حسان، الأحد، حجر الأساس لمستشفى مأدبا الجديد إيذانا ببدء العمل على إنشائه وفق أعلى المواصفات.

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ووفق ما نشرت رئاسة الوزراء، فإنّ المستشفى سينجز بعد 3 سنوات، كأول مستشفى حكومي ينفذ بالشراكة مع القطاع الخاص؛ ليخدم المواطنين في محافظة مأدبا والمناطق المجاورة لها.