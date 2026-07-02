الخميس 2026-07-02 07:58 م

رئيس الوزراء يطلب من وزير العمل تقديم استقالته

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أرشيفية
 
الخميس، 02-07-2026 07:22 م

الوكيل الإخباري- قال مصدر مسؤول إن رئيس الوزراء طلب من معالي وزير العمل الاحد الماضي 28 حزيران تقديم استقالته لتضارب مصالح بعد ان علم بعطاءات حكومية تم التقدم لها من قبل نجل الوزير البكار أحيل احدها كعطاء فيما لم تتم إحالة الأخريات.

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وأوعز رئيس الوزراء وقف هذه العطاءات وفق الآليات التي تحددها الأنظمة والقوانين وأصوليا وبموجب احكام القانون وقد تم ذلك ضمن الأصول القانونية، وذلك بسبب تعارض ذلك مع مدونة السلوك التي يوقع عليها الوزراء عندما يستلموا مهام عملهم.

 
 


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