رئيس الوزراء يطلب من وزير العمل تقديم استقالته

وأوعز رئيس الوزراء وقف هذه العطاءات وفق الآليات التي تحددها الأنظمة والقوانين وأصوليا وبموجب احكام القانون وقد تم ذلك ضمن الأصول القانونية، وذلك بسبب تعارض ذلك مع مدونة السلوك التي يوقع عليها الوزراء عندما يستلموا مهام عملهم.
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