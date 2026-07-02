رئيس الوزراء يطلب من وزير العمل تقديم استقالته

الوكيل الإخباري- قال مصدر مسؤول إن رئيس الوزراء طلب من معالي وزير العمل الاحد الماضي 28 حزيران تقديم استقالته لتضارب مصالح بعد ان علم بعطاءات حكومية تم التقدم لها من قبل نجل الوزير البكار أحيل احدها كعطاء فيما لم تتم إحالة الأخريات.

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