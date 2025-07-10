رئيس الوزراء يطلع على سير العمل في ميناء العقبة الجديد

الوكيل الإخباري- زار رئيس الوزراء جعفر حسّان، اليوم الخميس، ميناء العقبة الجديد واطلع على سير العمل فيه.

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ويضم الميناء الجديد 9 أرصفة من بينها رصيفان مخصصان لصوامع الحبوب، والذي تم تطويره وتوسيع قدرته على المناولة لتبلغ 6 ملايين طن سنويا، ساهمت في نمو عمليات المناولة بنسبة 9% مقارنة مع العام الماضي.