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رئيس الوزراء يطلع على سير العمل في ميناء العقبة الجديد

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جانب من الزيارة
 
الخميس، 10-07-2025 10:28 ص

الوكيل الإخباري- زار رئيس الوزراء جعفر حسّان، اليوم الخميس، ميناء العقبة الجديد واطلع على سير العمل فيه.

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ويضم الميناء الجديد 9 أرصفة من بينها رصيفان مخصصان لصوامع الحبوب، والذي تم تطويره وتوسيع قدرته على المناولة لتبلغ 6 ملايين طن سنويا، ساهمت في نمو عمليات المناولة بنسبة 9% مقارنة مع العام الماضي.

 
 
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