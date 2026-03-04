رئيس الوزراء يعقد اجتماعاً لبحث الخطط والإجراءات المتعلِّقة باستدامة المخزون الاستراتيجي وسلاسل التَّزويد والإمداد وأمن الطَّاقة

الوكيل الإخباري- عقد رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، اليوم الأربعاء، اجتماعا ضم وزراء ومسؤولين، جرى خلاله استعراض الخطط والإجراءات المتعلقة باستدامة المخزون الاستراتيجي وسلاسل التزويد والإمداد، وأمن الطاقة، في ظل الظروف الإقليمية الراهنة.

وعرض الوزراء والمسؤولون المعنيون خلال الاجتماع خطط وزاراتهم، والإجراءات المتخذة للتعامل مع تداعيات الظروف الإقليمية؛ الهادفة لضمان إدامة الجاهزية، حيث أكدوا أن المخزون الاستراتيجي من الغذاء والسلع الاستراتيجية والطاقة آمن ومتنوع وكاف، وأن العمل جار من خلال الخيارات والبدائل المختلفة؛ لتجاوز أي تحديات في سلاسل التوريد، وبالتعاون مع القطاع الخاص.