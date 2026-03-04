رئيس الوزراء يعقد اجتماعاً لبحث الخطط والإجراءات المتعلِّقة باستدامة المخزون الاستراتيجي وسلاسل التَّزويد والإمداد وأمن الطَّاقة

وعرض الوزراء والمسؤولون المعنيون خلال الاجتماع خطط وزاراتهم، والإجراءات المتخذة للتعامل مع تداعيات الظروف الإقليمية؛ الهادفة لضمان إدامة الجاهزية، حيث أكدوا أن المخزون الاستراتيجي من الغذاء والسلع الاستراتيجية والطاقة آمن ومتنوع وكاف، وأن العمل جار من خلال الخيارات والبدائل المختلفة؛ لتجاوز أي تحديات في سلاسل التوريد، وبالتعاون مع القطاع الخاص.
وحضر اللقاء وزراء: المياه والري، والنقل، والاتصال الحكومي، والطاقة والثروة المعدنية، والصناعة والتجارة والتموين، والتربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي، والداخلية، والتخطيط والتعاون الدولي، والعمل، والمالية، والاستثمار.
