رئيس الوزراء يعقد لقاءات ثنائية في بغداد مع نظيريه اللبناني والإسباني والأمين العام للأمم المتحدة خلال مشاركته بالقمة العربية

الوكيل الإخباري- عقد رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، في العاصمة العراقية بغداد، اليوم السبت، لقاءات ثنائية مع نظيريه اللبناني والإسباني والأمين العام للأمم المتحدة، وذلك خلال مشاركته بأعمال القمة العربية الرابعة والثلاثين.

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والتقى رئيس الوزراء نظيره اللبناني نوَّاف سلام، حيث أكَّد الجانبان عمق العلاقات الأخوية بين البلدين، والحرص على تعزيزها، وبحثا سبل تعزيزها، مؤكدين ضرورة إدامة التنسيق والتشاور لدفع آفاق التعاون في مختلف المجالات.



وأكد رئيس الوزراء دعم الأردن للبنان الشقيق وترسيخ أمنه واستقراره وسيادته، وبما يسهم في ضمان تقدمه وازدهاره وتحقيق طموحات أبنائه.



بدوره، أكد رئيس الوزراء اللبناني، حرص بلاده على تمتين علاقات التعاون الثنائي، مشيداً بدور الأردن بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني في دعم لبنان والقضايا العربية.



والتقى رئيس الوزراء أيضاً، نظيره الإسباني بيدرو سانشيز، حيث أكد الجانبان عمق علاقات الصداقة والتعاون بين الأردن ومملكة إسبانيا.



وأشاد رئيس الوزراء بجهود إسبانيا في تجاه قضايا المنطقة، وحشد موقف دولي لوقف الحرب على غزة، وتحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين وبما يسهم في استعادة الفلسطينيين لكامل حقوقهم المشروعة على ترابهم الوطني.



كما التقى رئيس الوزراء، الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، وبحث معه تطورات الأوضاع في المنطقة، ومستجدات الحرب على غزة.



وجرى التأكيد خلال اللقاء على ضرورة الوقف الفوري للحرب على غزة، وضمان إيصال المساعدات الإنسانية بشكل كافٍ ومستدام، وإعادة إعمار غزة دون تهجير أهلها.