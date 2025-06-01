رئيس الوزراء يعلن حزمة قرارات داعمة للمعلمين .. تفاصيل

11:08 ص

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الوكيل الإخباري- أكد رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان خلال زيارته إلى وزارة التربية والتعليم، أن المعلم هو المؤتمن على الأجيال، وأن دور الحكومة وواجبها الوقوف إلى جانبه ودعمه. اضافة اعلان





وقال رئيس الوزراء إن الحكومة، من خلال لقاءاته مع المعلمين في المحافظات، استمعت إلى مجموعة من القضايا التي تمسهم وتهمهم، مشدداً على أن الوزارة هي المعنيّ الأول بالمعلم، وواجبنا دعمهم وتمكينهم.



وفي إطار الإجراءات العملية، وجّه رئيس الوزراء بتخصيص أراضٍ لإسكانات المعلمين في المحافظات، يتم تنفيذها عبر المؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري، على أن تُرصد المخصصات لذلك ضمن موازنة عام 2026.



كما أشار إلى وجود تأخر في صرف السلف المالية الطارئة في صندوق الضمان الاجتماعي في الوزارة، مبيناً أنه تم تخصيص المبالغ اللازمة لتغطية جميع المتقدمين لهذا العام وتسريع الطلبات المتأخرة.



وأكد رئيس الوزراء على وضع آلية جديدة بشروط محسنة لتقديم تمويل ميسّر وطويل الأمد، وبنسب فائدة مخفضة من خلال صندوق الضمان في وزارة التربية والتعليم.



كما أعلن أنه سيتم النظر في زيادة مكرمة أبناء المعلمين في الجامعات، وزيادة عدد المستفيدين من المنح والقروض اعتباراً من شهر أيلول المقبل.



وفي لفتة تقديرية، أعلن رئيس الوزراء عن زيادة نسبة المعلمين في بعثات الحج الأردنية، مع شمول الزوج أو الزوجة ضمن هذه البعثات.



وأكد أن العام الدراسي المقبل سيشهد نقلة نوعية في البنية التحتية للمدارس من خلال بناء 85 مدرسة جديدة، وتوسعة 35 مدرسة قائمة، ضمن مشروع المسؤولية المجتمعية بالشراكة مع القطاع الخاص، بالإضافة إلى افتتاح 7 مدارس مع بداية العام الدراسي، و11 مدرسة مع الفصل الثاني.



وشدد حسان على أهمية تعزيز الهوية الوطنية داخل المدارس، من خلال الالتزام بالطابور الصباحي، ووقوف الطلبة أمام العلم، وترديد السلام الملكي، مؤكداً أن المدارس يجب أن تكون تعبيراً صادقاً عن قيم الدولة وهويتها الجامعة.



وأشار إلى ضرورة توفير البيئة المناسبة لطلبة امتحانات الثانوية العامة (التوجيهي)، مؤكداً أن منظومة التعليم يجب أن تُخرّج الكفاءات، لا أن تمنح الشهادات فقط، مشدداً على أن التحديث الحقيقي لا يمكن أن يتم دون تعليم متطور.