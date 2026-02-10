رئيس الوزراء يعلن سداد متأخرات مالية بقيمة 100 مليون دينار للجامعات

الوكيل الإخباري- أعلن رئيس الوزراء جعفر حسان أن مجلس الوزراء اتخذ قرارا بسداد مستحقات الجامعات الحكومية بقيمة تزيد عن 100 مليون دينار.

وأكد حسان، اليوم الثلاثاء، أن هذا القرار يأتي ضمن خطة حكومية واضحة تهدف إلى تسديد كامل المتأخرات المالية المتراكمة على الجامعات منذ عشر سنوات.