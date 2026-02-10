الثلاثاء 2026-02-10 02:32 م

رئيس الوزراء يعلن سداد متأخرات مالية بقيمة 100 مليون دينار للجامعات

ا
أرشيفية
 
الثلاثاء، 10-02-2026 01:17 م

الوكيل الإخباري-  أعلن رئيس الوزراء جعفر حسان أن مجلس الوزراء اتخذ قرارا بسداد مستحقات الجامعات الحكومية بقيمة تزيد عن 100 مليون دينار.

اضافة اعلان

 

وأكد حسان، اليوم الثلاثاء، أن هذا القرار يأتي ضمن خطة حكومية واضحة تهدف إلى تسديد كامل المتأخرات المالية المتراكمة على الجامعات منذ عشر سنوات.

 

وشدد على التزام الحكومة بعدم ترك أي متأخرات دون تسوية.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

الحاجة يسرى فهد السمامعة في ذمة الله

نعـي فـاضل الحاجة يسرى فهد السمامعة في ذمة الله

ساره شمس الزعتري تحصد ذهبية كأس العرب وتواصل تألقها العربي

أخبار محلية ساره شمس الزعتري تحصد ذهبية كأس العرب وتواصل تألقها العربي

ل

أخبار محلية بالتزامن مع شهر رمضان.. اعلان صادر عن البنك المركزي

كلية لومينوس الجامعية التقنية تطلق منح زياد المناصير

أخبار الشركات كلية لومينوس الجامعية التقنية تطلق منح زياد المناصير

ب

أخبار محلية حسان: اتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة بناء سور قلعة الكرك

وثائق رسميّة... إليكم سبب وفاة بطلة فيلم "home alone" الشهير

فن ومشاهير إليكم سبب وفاة بطلة فيلم "home alone" الشهير

الوسط الفني يُفاجئ بوفاة هذا النجم الشهير - صورة

فن ومشاهير الوسط الفني يُفاجئ بوفاة هذا النجم الشهير - صورة

ب

أخبار محلية شتاء الأردن مختبر بصري ينطق بلوحة فنية لظواهر طبيعية ساحرة



 






الأكثر مشاهدة