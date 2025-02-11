 
الثلاثاء 2025-02-11 11:24 ص
 

رئيس الوزراء يعلن عن قرار لتنظيم الآبار غير المرخصة في المملكة

جانب من اجتماع رئاسة الوزراء في المفرق
جانب من اجتماع رئاسة الوزراء في المفرق
الثلاثاء، 11-02-2025 10:52 ص
الوكيل الإخباري-   ترأس رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسّان اليوم جلسة مجلس الوزراء في محافظة المفرق، حيث أعلن عن اتخاذ قرار لتنظيم الآبار غير المرخصة في المملكة.اضافة اعلان


وأوضح حسّان أن القرار سيشمل حلولاً لمعالجة مشكلة الآبار غير المرخصة في محافظة المفرق وبقية مناطق المملكة، مع التركيز على ترخيص الآبار المستخدمة حالياً لأغراض الزراعة فقط.

وأضاف أن وزارة المياه ستعلن قريباً عن الأسس والإجراءات التي ستتبع في ترخيص هذه الآبار لضمان استدامتها وتنظيم استخدامها.
 
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