رئيس الوزراء يعلن عن قرار لتنظيم الآبار غير المرخصة في المملكة

وأوضح حسّان أن القرار سيشمل حلولاً لمعالجة مشكلة الآبار غير المرخصة في محافظة المفرق وبقية مناطق المملكة، مع التركيز على ترخيص الآبار المستخدمة حالياً لأغراض الزراعة فقط.
وأضاف أن وزارة المياه ستعلن قريباً عن الأسس والإجراءات التي ستتبع في ترخيص هذه الآبار لضمان استدامتها وتنظيم استخدامها.
-
أخبار متعلقة
-
"عين على القدس" يناقش تداعيات تصريحات ترامب والموقف الأردني والدولي تجاهها
-
بمساحة 200 دونم .. رئيس الوزراء يعلن عن إنشاء حديقة عامة جديدة في المفرق
-
إعلان نتائج القبول الموحد لخريجي الدبلوم المتوسط الدورة التكميلية
-
رئيس الوزراء يفتتح مبنى بلدية المفرق الجديد
-
ترامب يهدد بإلغاء اتفاق غزة ووقف المساعدات للأردن ومصر
-
الأردن يتقدم ثلاث درجات على مؤشر مدركات الفساد لعام 2024
-
رئاسة الوزراء تعقد جلستها الخامسة في المفرق
-
بلدية اربد تنشر مقطع فيديو لعملية سرقة.. وتناشد: بلغوا عنهم