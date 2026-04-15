رئيس الوزراء يعمم برفع العلم الأردني على المؤسسات الرسمية

الأربعاء، 15-04-2026 12:08 م

الوكيل الإخباري- عمم رئيس الوزراء جعفر حسان على جميع الوزارات والدوائر الرسمية والمؤسسات والهيئات العامة والجامعات الرسمية والبلديات وأمانة عمان الكبرى والشركات المملوكة للحكومة برفع العلم الأردني وفقاً لتعليمات الأماكن والمباني التي يرفع عليها العلم الأردني وأوقات ومناسبات رفعه ومكانه بين الأعلام الأخرى لسنة 2006.

وحدد قانون الأعلام الأردنية الصادر في الجريدة الرسمية رقم (6) لسنة 2004، تعليمات الأماكن والمباني التي يُرفع عليها العلم الأردني، إلى جانب أوقات ومناسبات رفعه، وموقعه بين الأعلام الأخرى لسنة 2006.

 
 


