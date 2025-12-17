الأربعاء 2025-12-17 03:50 م

رئيس الوزراء يفتتح المؤتمر العربي لتنفيذ إعلان مؤتمر القمة العالمي الثاني للتنمية الاجتماعية

هذا ما قاله رئيس الوزراء جعفر حسان بعد فوز النشامى أمام الإمارات
جعفر حسان
الأربعاء، 17-12-2025 03:08 م

الوكيل الإخباري-   افتتح رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، في عمان اليوم الأربعاء، أعمال المؤتمر العربي رفيع المستوى حول تنفيذ الإعلان الصادر عن مؤتمر القمة العالمي الثاني للتنمية الاجتماعية ضمن الدورة الـ45 لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب.

اضافة اعلان


ويشارك في المؤتمر الذي تنظمه جامعة الدول العربية بالتعاون مع وزارة التنمية الاجتماعية، أمين عام جامعة الدول العربية احمد أبو الغيط، ووزراء التنمية الاجتماعية في الدول العربية.


وأكدت وزيرة التنمية الاجتماعية، رئيسة الدورة ال 45 لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب وفاء بني مصطفى، أن التحديات الاجتماعية التي تواجه أمتنا اليوم هي اختبار لقدرتنا الجماعية على بناء أنظمة مستدامة وقادرة على الصمود، ما يتطلب تعزيز التكامل العربي، وتفعيل التعاون، وتبادل الخبرات لتحقيق إدارة أفضل لمواردنا وإطلاق طاقات شبابنا.


وقالت إن المملكة الأردنية الهاشمية بقيادتها الهاشمية الحكيمة التزمت ببناء نموذج تنموي شامل، فجاء إطلاق المملكة لمسارات التحديث الشامل السياسي والاقتصادي والإداري واتبع ذلك بإطلاق الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية 2025-2030 لتتواءم مع كافة المسارات، ودخلت حيز التنفيذ بصورة مباشرة عبر خطة تنفيذية وموازنات محددة وإطار زمني.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

زين الأردن تحصد جائزة “بيئة العمل الشاملة للمرأة” من هيئة الأمم المتحدة للمرأة (UN Women)

أخبار الشركات زين الأردن تحصد جائزة “بيئة العمل الشاملة للمرأة” من هيئة الأمم المتحدة للمرأة (UN Women)

ب

فيديو منوع متداول: بهذه الطريقة يقوم اللصوص في بنغلادش بسرقة الهواتف

4

فيديو منوع فتاة تحضر القهوة بالبَرد❄️

ف

فيديو منوع رجل يشارك: طريقة إزالة الضباب عن زجاج السيارة بلمح البصر 🚗!

قل

فيديو منوع تساقط كثيف لحبات البَرَد في الرياض

قلب

فيديو منوع شخص يقلد قصة شعر نجم برشلونة لامين يامال… وكانت هذه النتيجة

رئيس الوزراء يلتقي الأمين العام لجامعة الدول العربية

أخبار محلية رئيس الوزراء يلتقي الأمين العام لجامعة الدول العربية

قل

فيديو منوع جون سينا يحقق أمنية طفل مصاب بالسرطان بلقائه في يوم اعتزاله المصارعة



 






الأكثر مشاهدة