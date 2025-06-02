رئيس الوزراء يفتتح توسعة مستشفى الأميرة إيمان الحكومي في دير علا

وجاء الافتتاح بعد تأخير دام أربع سنوات وبمدة إنجاز بلغت 7 أشهر.
-
أخبار متعلقة
-
بقيمة 6.8 مليون دينار .. اتفاقية لتحديث شبكات المياه في البترا ووادي موسى
-
اجتماع أردني سوري لبحث التعاون في قطاعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
-
اعلان صادر عن ادارة ترخيص السواقين والمركبات
-
إيعاز هام من وزير الداخلية مع اقتراب عيد الأضحى
-
التربية توضح حول صرف السلف الطارئة للمعلمين
-
تعديل على ساعات عمل جسر الملك حسين خلال عيد الأضحى
-
رئيس ديوان المحاسبة: التحول الرقمي نقلة نوعية بالعمل الرقابي وتعزيز الشفافية
-
وفاة بحادث تصادم مؤلم على طريق وادي عربة