رئيس الوزراء يفتتح توسعة مستشفى الأميرة إيمان الحكومي في دير علا

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الوكيل الإخباري- افتتح رئيس الوزراء جعفر حسان، الاثنين، توسعة مستشفى الأميرة إيمان الحكومي في منطقة معدي بلواء دير علا.

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