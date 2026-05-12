رئيس الوزراء يفتتح حديقة "النشامى" في مرج الحمام على مساحة 56 دونمًا

09:27 ص

الوكيل الإخباري- افتتح رئيس الوزراء جعفر حسان، اليوم، حديقة "النشامى" في منطقة مرج الحمام، والتي أُنشئت على مساحة تبلغ 56 دونمًا، ضمن جهود تطوير المرافق العامة وتوسيع المساحات الترفيهية والرياضية أمام المواطنين.





وتوفر الحديقة مرافق متعددة ومساحات واسعة للتنزه وممارسة العديد من الأنشطة الرياضية، وفق أعلى المواصفات، إذ تمتاز بطابع هندسي وجمالي مميز، وتضم مساحات خضراء تشكل نحو 40% من إجمالي مساحة الحديقة، إلى جانب جلسات خارجية، ومسارات للمشي، وملاعب للأطفال، ومواقف مخصصة للسيارات.



وتضم الحديقة 11 ملعبًا خُصصت لها مساحة تصل إلى 10 آلاف متر مربع، تشمل 3 ملاعب لكرة القدم، وملعبين لكرة السلة، وملعبين للتنس، و4 ملاعب لرياضة البادل، إضافة إلى ممر مخصص للجري وآخر للدراجات الهوائية.



وأشاد رئيس الوزراء بجهود أمانة عمّان الكبرى في تنفيذ المشروع وفق أعلى المواصفات، وخلال مدة زمنية لم تتجاوز خمسة أشهر.



من جهته، أكد رئيس لجنة أمانة عمّان الكبرى أن إطلاق اسم "النشامى" على الحديقة جاء تقديرًا للإنجاز التاريخي الذي حققه منتخب الأردن لكرة القدم بعد تأهله إلى نهائيات كأس العالم 2026.



كما أعلن عن تخصيص المبنى المجاور للحديقة، والذي جرى استملاكه ويتكون من ثمانية طوابق، لنقل وزارة السياحة والآثار الأردنية ووزارة البيئة الأردنية وهيئة تنشيط السياحة الأردنية إليه.







