رئيس الوزراء يفتتح شاطئ البحر الميت السياحي

الوكيل الإخباري- افتتح رئيس الوزراء جعفر حسان، السبت، شاطئ البحر الميِّت السِّياحي الذي يبعد 7 كم عن "الكورنيش" ويمتدّ على مساحة تقارب 240 دونماً ويضمّ شاطئاً رمليَّاً و4 مسابح، ومطاعم ومرافق خدميَّة، ومحال توفِّر احتياجات الزوَّار والمتنزِّهين، ومواقف للسيَّارات تتسَّع لأكثر من 650 مركبة. اضافة اعلان





وتم استكمال الشَّاطئ السِّياحي وتطويره بشكل شامل وافتتاحه أمام المواطنين والمتنزِّهين بعد إغلاقه لأكثر من سبع سنوات، ويبلغ متوسِّط عدد مرتاديه شهرياً قُرابة 35 ألف زائر، ما يعكس حجم الإقبال والأثر الإيجابي لأعمال التطوير والتَّحديث.



وإلى جانب "كورنيش" البحر الميِّت والشَّاطئ السِّياحي التي افتتحها رئيس الوزراء، إنجاز مسارات بطول 8 كيلو مترات ذهاباً وإياباً مخصَّصة للدرَّاجات الهوائيَّة؛ بما يدعم الأنشطة الرياضيَّة والترفيهيَّة.



وتهيئة ممشى بطول 3 كيلو مترات يمتدّ على الشارع الرئيسي لمنطقة البحر الميِّت يشكِّل امتداداً للواجهة السياحيَّ ومهيأ لاستقبال الزوَّار، ويوفِّر مساحات للخدمات والأنشطة المختلفة، و20 كشكاً لأبناء المجتمع المحلي تهدف إلى توفير احتياجات الزوَّار وتعزيز الفرص الاقتصاديَّة للمجتمع المحلِّي.





