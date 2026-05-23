السبت 2026-05-23 01:59 م

رئيس الوزراء يفتتح شاطئ البحر الميت السياحي

شاطئ البحر الميت السياحي
شاطئ البحر الميت السياحي
 
السبت، 23-05-2026 01:39 م
الوكيل الإخباري-   افتتح رئيس الوزراء جعفر حسان، السبت، شاطئ البحر الميِّت السِّياحي الذي يبعد 7 كم عن "الكورنيش" ويمتدّ على مساحة تقارب 240 دونماً ويضمّ شاطئاً رمليَّاً و4 مسابح، ومطاعم ومرافق خدميَّة، ومحال توفِّر احتياجات الزوَّار والمتنزِّهين، ومواقف للسيَّارات تتسَّع لأكثر من 650 مركبة.اضافة اعلان


وتم استكمال الشَّاطئ السِّياحي وتطويره بشكل شامل وافتتاحه أمام المواطنين والمتنزِّهين بعد إغلاقه لأكثر من سبع سنوات، ويبلغ متوسِّط عدد مرتاديه شهرياً قُرابة 35 ألف زائر، ما يعكس حجم الإقبال والأثر الإيجابي لأعمال التطوير والتَّحديث.

وإلى جانب "كورنيش" البحر الميِّت والشَّاطئ السِّياحي التي افتتحها رئيس الوزراء، إنجاز مسارات بطول 8 كيلو مترات ذهاباً وإياباً مخصَّصة للدرَّاجات الهوائيَّة؛ بما يدعم الأنشطة الرياضيَّة والترفيهيَّة.

وتهيئة ممشى بطول 3 كيلو مترات يمتدّ على الشارع الرئيسي لمنطقة البحر الميِّت يشكِّل امتداداً للواجهة السياحيَّ ومهيأ لاستقبال الزوَّار، ويوفِّر مساحات للخدمات والأنشطة المختلفة، و20 كشكاً لأبناء المجتمع المحلي تهدف إلى توفير احتياجات الزوَّار وتعزيز الفرص الاقتصاديَّة للمجتمع المحلِّي.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

حصيلة الضربة الأوكرانية على كلية في منطقة خاضعة لسيطرة موسكو ترتفع إلى 10 قتلى

عربي ودولي ارتفاع حصيلة الضربة الأوكرانية على كلية في منطقة خاضعة لسيطرة موسكو إلى 10 قتلى

غزة

فلسطين ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 72.783

شاطئ البحر الميت السياحي

أخبار محلية رئيس الوزراء يفتتح شاطئ البحر الميت السياحي

82 قتيلا على الأقل بانفجار منجم في الصين

عربي ودولي 82 قتيلا على الأقل بانفجار منجم في الصين

رئيس مجلس النواب مازن القاضي

شؤون برلمانية رئيس النواب: استقلال الأردن ثمرة نضال قاده الهاشميون

حسان يفتتح "كورنيش" البحر الميت

أخبار محلية رئيس الوزراء يفتتح "كورنيش" البحر الميت

الوكيل الإخباري- قال رئيس النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات ربحي علان، بلغ سعر الليرة الرشادي وزن 7 غرامات 638 دينارا، والليرة الإنجليزي وزن 8 غرامات 730 دينارا.

اقتصاد محلي تعرف على أسعار الليرة الانجليزية والرشادية في الأردن اليوم

طهران تتهم واشنطن بعرقلة المفاوضات

عربي ودولي طهران تتهم واشنطن بعرقلة المفاوضات



 
 






الأكثر مشاهدة

 