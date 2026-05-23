السبت 2026-05-23 02:00 م

رئيس الوزراء يفتتح "كورنيش" البحر الميت

حسان يفتتح "كورنيش" البحر الميت
"كورنيش" البحر الميت
 
السبت، 23-05-2026 12:44 م

الوكيل الإخباري-   بمناسبة عيد الاستقلال الثَّمانين للمملكة، رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسَّان يفتتح "كورنيش" البحر الميِّت الذي يمتدّ على مساحة تقارب 600 دونم، ضمن عدَّة مشاريع للتنزُّه والترَّفيه توفِّر خيارات واسعة وبدائل للسِّياحة الدَّاخليَّة لخدمة المواطنين في منطقة البحر الميِّت ضمن أعلى المواصفات.

اضافة اعلان


"كورنيش" البحر الميِّت يضمّ ممشى بطول 1.2 كيلو متراً، ومساراً للدَّراجات الهوائيَّة، وجلسات للعائلات، ومناطق مخصَّصة للأنشطة الرِّياضية والترفيهيَّة، وملاعب للأطفال، ومسرحاً خارجياً يتسع لقُرابة 2500 شخص لإقامة الفعاليات الفنيَّة والثقافيَّة، ومساحات خضراء، ومرافق خدميَّة، ومواقف للسيَّارات تتَّسع لأكثر من 1200 سيَّارة.


رئيس الوزراء يوجِّه باستكمال إنشاء ملاعب للرِّياضات المختلفة في "كورنيش" البحر الميِّت، إلى جانب الملاعب الأخرى التي تمَّ إنشاؤها، وافتتاحها أمام المواطنين خلال فصل الصيف.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

حصيلة الضربة الأوكرانية على كلية في منطقة خاضعة لسيطرة موسكو ترتفع إلى 10 قتلى

عربي ودولي ارتفاع حصيلة الضربة الأوكرانية على كلية في منطقة خاضعة لسيطرة موسكو إلى 10 قتلى

غزة

فلسطين ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 72.783

شاطئ البحر الميت السياحي

أخبار محلية رئيس الوزراء يفتتح شاطئ البحر الميت السياحي

82 قتيلا على الأقل بانفجار منجم في الصين

عربي ودولي 82 قتيلا على الأقل بانفجار منجم في الصين

رئيس مجلس النواب مازن القاضي

شؤون برلمانية رئيس النواب: استقلال الأردن ثمرة نضال قاده الهاشميون

حسان يفتتح "كورنيش" البحر الميت

أخبار محلية رئيس الوزراء يفتتح "كورنيش" البحر الميت

الوكيل الإخباري- قال رئيس النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات ربحي علان، بلغ سعر الليرة الرشادي وزن 7 غرامات 638 دينارا، والليرة الإنجليزي وزن 8 غرامات 730 دينارا.

اقتصاد محلي تعرف على أسعار الليرة الانجليزية والرشادية في الأردن اليوم

طهران تتهم واشنطن بعرقلة المفاوضات

عربي ودولي طهران تتهم واشنطن بعرقلة المفاوضات



 
 






الأكثر مشاهدة

 