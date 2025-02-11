 
الثلاثاء 2025-02-11 11:25 ص
 

رئيس الوزراء يفتتح مبنى بلدية المفرق الجديد

جانب من الافتتاح
جانب من الافتتاح
الثلاثاء، 11-02-2025 10:08 ص
الوكيل الإخباري-   افتتح رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسّان، قبيل ترؤسه جلسة مجلس الوزراء في محافظة المفرق، مبنى بلدية المفرق الجديد .اضافة اعلان


ويُعد هذا المبنى الجديد خطوة هامة نحو تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين إذ يضم مرافق حديثة لتلبية احتياجات المواطنين، بالإضافة إلى مواقف للسيارات تتسع لمئات المركبات بهدف تخفيف الازدحام في الوسط التجاري.

كما شمل المشروع إنشاء حديقة عامة توفر بيئة مريحة للمواطنين.

ويذكر أن هناك خطة لإنشاء مركز للخدمات الحكومية الشاملة بجانب المبنى لتعزيز تقديم الخدمات بشكل ميسر وسريع.
 
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