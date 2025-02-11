رئيس الوزراء يفتتح مبنى بلدية المفرق الجديد

ويُعد هذا المبنى الجديد خطوة هامة نحو تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين إذ يضم مرافق حديثة لتلبية احتياجات المواطنين، بالإضافة إلى مواقف للسيارات تتسع لمئات المركبات بهدف تخفيف الازدحام في الوسط التجاري.
كما شمل المشروع إنشاء حديقة عامة توفر بيئة مريحة للمواطنين.
ويذكر أن هناك خطة لإنشاء مركز للخدمات الحكومية الشاملة بجانب المبنى لتعزيز تقديم الخدمات بشكل ميسر وسريع.
-
أخبار متعلقة
-
"عين على القدس" يناقش تداعيات تصريحات ترامب والموقف الأردني والدولي تجاهها
-
بمساحة 200 دونم .. رئيس الوزراء يعلن عن إنشاء حديقة عامة جديدة في المفرق
-
رئيس الوزراء يعلن عن قرار لتنظيم الآبار غير المرخصة في المملكة
-
إعلان نتائج القبول الموحد لخريجي الدبلوم المتوسط الدورة التكميلية
-
ترامب يهدد بإلغاء اتفاق غزة ووقف المساعدات للأردن ومصر
-
الأردن يتقدم ثلاث درجات على مؤشر مدركات الفساد لعام 2024
-
رئاسة الوزراء تعقد جلستها الخامسة في المفرق
-
بلدية اربد تنشر مقطع فيديو لعملية سرقة.. وتناشد: بلغوا عنهم