رئيس الوزراء يفتتح 6 مصانع جديدة لشركة "جينشينج" الدولية في القطرانة

الوكيل الإخباري- افتتح رئيس الوزراء، اليوم الأحد، ستة مصانع جديدة لشركة "جينشينج" الدولية في منطقة القطرانة بمحافظة الكرك، لتشكّل نواة لمجمع صناعي متكامل في المنطقة، ويوفر نحو 700 فرصة تشغيل لأبناء المحافظة والمناطق المجاورة. كما وجه بالسير في إجراءات تحويل المجمع الصناعي إلى منطقة تنموية بهدف توسيع الاستثمارات وتعزيز النشاط الاقتصادي فيها.

واستفادت الشركة الصينية من المزايا التي يوفرها قانون البيئة الاستثمارية، إلى جانب الحوافز الحكومية التي شملت تزويد الشركة باحتياجاتها من الكهرباء، والبدء بإنشاء محطة تحويل كهربائي بقيمة تقدر بنحو 7 ملايين دينار لتأمين احتياجاتها من الطاقة وتشغيل مصانعها والتوسع فيها، مقابل التزامها بتوفير 2000 فرصة تشغيل خلال السنوات الثلاث المقبلة.



وتعد المصانع الجديدة امتداداً لاستثمارات الشركة في القطرانة، بعد أن بدأت نشاطها بمصنعين عام 2022 يعمل فيهما حالياً نحو 830 موظفاً، لتشكل هذه المشاريع نواة لمجمع صناعي متكامل يشهد توسعاً مستمراً.



وتتخصص شركة "جينشينج" الدولية، وهي استثمار صيني، في صناعة البورسلان والأجهزة الكهربائية والستانلس ستيل والإنارة والأدوات الصحية وتشكيل الكرتون وغيرها من الصناعات، كما تعمل حالياً على استكمال إنشاء ثلاثة مصانع إضافية في القطرانة لإنتاج الزجاج والبورسلان والمنتجات البلاستيكية.



وأكد رئيس الوزراء خلال الافتتاح حرص الحكومة على توفير الدعم والتسهيلات اللازمة للمستثمرين، وشمول هذه الاستثمارات بالامتيازات والحوافز التي تمنحها الحكومة للصناعة الأردنية، بما يسهم في تعزيز تنافسيتها في السوق المحلية.



وأشار إلى أن هذا الاستثمار يأتي ضمن نهج الحكومة وسياساتها الداعمة للاستثمار وتهيئة البيئة المناسبة للمستثمرين، تنفيذاً لرؤية التحديث الاقتصادي الهادفة إلى توسيع الفرص الاستثمارية وتعزيز معدلات النمو الاقتصادي وتوفير فرص التشغيل للأردنيين.



ويقدر حجم استثمارات الشركة في المملكة بنحو 830 مليون دولار منذ عام 2022، فيما تسعى إلى توسيع استثماراتها بشكل أكبر، حيث تمتلك مصنعين للكرتون الخام والحديد في منطقة الملك الحسين التنموية في المفرق، إضافة إلى مصنع آخر للحديد قيد الإنشاء في محافظة الزرقاء، من المتوقع افتتاحه قبل نهاية العام الحالي.



واستفادت الشركة من اتفاقيات التجارة التي تربط الأردن بالعديد من دول العالم، حيث تصدر 60% من منتجاتها إلى دول عربية وإيطاليا والبرازيل والولايات المتحدة الأمريكية، فيما بلغت قيمة صادراتها 60 مليون دولار خلال عام 2025.



من جهته، أكد الرئيس التنفيذي والمدير العام لمجموعة "جينشينج" الدولية واو جيانبو أن الأردن يشكل بيئة استثمارية جاذبة بفضل استقراره وتشريعاته المحفزة وموقعه الاستراتيجي، إلى جانب التسهيلات الحكومية المقدمة للمستثمرين.