رئيس الوزراء يقرر تأخير الدوام حتى الـ 10 صباحا في الكرك والطفيلة ومعان

الوكيل الإخباري- قرر رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان في بلاغ، تأخير الدوام الرسمي ليوم غدٍ الأربعاء حتى الساعة العاشرة صباحا في الوزارات والدوائر الرسمية والمؤسسات والهيئات العامة في محافظات الكرك والطفيلة ومعان، وذلك حفاظًا على سلامة المواطنين، في ضوء الظروف الجوية السائدة. اضافة اعلان





وجاء القرار بعد الاطلاع على التقارير الواردة من الجهات المختصة حول الحالة الجوية، وما تشير إليه من توقعات بتشكل الضباب الكثيف وسرعة الرياح المتوقعة في تلك المحافظات خلال ساعات الصباح، بما قد يشكل خطرًا على السلامة العامة.



كما تضمن القرار امرًا بمراعاة انعكاسات هذا القرار على العاملين القادمين إلى أماكن عملهم من تلك المحافظات إلى خارج مناطق سكنهم، على أن تُستثنى من القرار الدوائر التي تقتضي طبيعة عملها غير ذلك.

