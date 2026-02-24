رئيس الوزراء يكشف أبرز التعديلات على معدل الضمان الاجتماعي

الوكيل الإخباري- أكد رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسَّان، خلال جلسة مجلس الوزراء، أن الحكومة عدّلت مسوَّدة مشروع قانون الضمان الاجتماعي بما يضمن عدم المساس بأي مستحق للتقاعد المبكّر أو الوجوبي أو الاختياري خلال السنوات الأربع المقبلة إطلاقاً.

وأوضح رئيس الوزراء أن تطبيق القانون سيبدأ عام 2030 بشكل متدرّج وعلى امتداد عشر سنوات لاحقة، وحتى عام 2040 بالنسبة للتقاعد الوجوبي للذكور والإناث، ما يعني أنه لن يُطبّق بشكله الكامل إلا بعد 14 عاماً من نفاذه في حال إقراره هذا العام.



وبيّن أن تطبيق التقاعد المبكّر والاختياري سيبدأ بعد عام 2030 بشكل متدرّج أيضاً، وحتى عام 2047 للذكور وعام 2041 للإناث، مشيراً إلى أن التطبيق الكامل سيكون بعد 21 عاماً للذكور و15 عاماً للإناث فيما يتعلق بالتقاعد المبكّر والاختياري.



وأشار إلى الإبقاء على فارق الخمس سنوات، أو 60 اشتراكاً، بين المرأة والرجل في التقاعد المبكّر كما كان معمولاً به، وكذلك الحال بالنسبة للتقاعد الوجوبي.



وشدّد رئيس الوزراء على أن حماية حقوق المواطنين أولوية أساسية لا بد من مراعاتها بشكلها الكلي، لافتاً إلى أن التعديلات جاءت بعد التشاور مع الكتل النيابية والأخذ بالملاحظات الواردة عبر موقع ديوان التشريع والرأي من الخبراء والمواطنين، إضافة إلى الملاحظات التي قدمها النواب.



وأكد أن الحكومة منفتحة على أي مقترحات لتجويد مشروع القانون من خلال لجان البرلمان وأعضائه، مشدداً على التعاون الكامل مع البرلمان ولجانه لتحقيق الهدف الأساس المتمثل في حماية مشتركي الضمان، وعدم المساس باستثماراته أو أرباحه، والاعتماد بشكل حصري على دخل الاشتراكات ليكون قاعدة متينة لمستقبل التقاعدات وأساساً مستداماً لها.