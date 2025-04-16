رئيس الوزراء يكشف نتائج زيارته إلى واشنطن

07:12 م

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الوكيل الإخباري- أكد رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، ان زيارته إلى واشنطن كانت بنّاءة ومثمرة بفضل جهود جلالة الملك على المستويات كافة، وقد عكست عمق ومتانة العلاقات التاريخية والاستراتيجية التي تجمع البلدين. اضافة اعلان





وقال خلال ترؤسه جلسة الوزراء اليوم الاربعاء، إنه تم خلال زيارته إلى واشنطن التأكيد على أهمية تعزيز العلاقات الثنائية، في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، خصوصاً وأن هذه العلاقات شهدت تطوراً ملحوظاً في العقدين الأخيرين.



وأضاف، أن اتفاقية التجارة الحرة الأمريكية، التي امتدت لأكثر من عقدين، تعد من أنجح أوجه التعاون الاقتصادي للأردن مع الولايات المتحدة الأمريكية والعالم، وقد ساهمت في توسيع التجارة بين البلدين، وهي ثمرة لجهود جلالة الملك في بداية عهده الميمون، ونسعى للتوسع في علاقتنا التجارية وبنواح مختلفة تخدم مصالح البلدين.



وبين أن هنالك حرص أمريكي واضح على دعم الأردن وتقدير دوره، وسنواصل العمل المشترك للمضي قدماً بهذه الشراكة، سنواصل إجراء المزيد من الحوارات والمباحثات مع الجانب الأمريكي، لتعزيز المصالح المشتركة وتوسيع مجالات التعاون.



وأشار إلى انه ناقش أبرز التطورات في المنطقة، وفي مقدمتها ضرورة وقف الحرب على غزة، وضمان دخول المساعدات الإنسانية فوراً إلى القطاع، وتثبيت الفلسطينيين على أرضهم.



وتابع، "أكدنا خلال الزيارة أهمية البناء على لقاء جلالة الملك عبدالله الثاني والرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأخير، لتعزيز التعاون الثنائي، وبما يخدم المصالح المشتركة للبلدين الصديقين وفي المنطقة".