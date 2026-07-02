رئيس الوزراء يكلف القطامين بإدارة وزارة العمل خلفا للبكار

وأضاف المصدر أن القرار جاء على خلفية تضارب مصالح، بعد التقدم بعطاءات حكومية من قبل نجل الوزير، حيث أُحيل أحدها فيما لم تُحال العطاءات الأخرى.
وأشار إلى أن رئيس الوزراء أوعز بوقف تلك العطاءات وفق الأصول والأنظمة والقانون، مؤكداً أن الإجراءات تمت ضمن الأطر القانونية، وبما يتماشى مع مدونة السلوك التي يوقع عليها الوزراء عند توليهم مناصبهم.
وقرر حسان، تكليف وزير النقل نضال القطامين بإدارة أعمال وزارة العمل، خلفاً لخالد البكار، الذي طُلب منه تقديم استقالته.
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