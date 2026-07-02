رئيس الوزراء يكلف القطامين بإدارة وزارة العمل خلفا للبكار

الوكيل الإخباري- قرر رئيس الوزراء جعفر حسان، الخميس، تكليف وزير النقل نضال القطامين بإدارة أعمال وزارة العمل، خلفاً لخالد البكار، الذي طُلب منه تقديم استقالته.

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وكان مصدر حكومي قال في وقت سابق إن رئيس الوزراء جعفر حسان كان قد طلب من البكار، الأحد الماضي (28 حزيران 2026)، تقديم استقالته.



وأضاف المصدر أن القرار جاء على خلفية تضارب مصالح، بعد التقدم بعطاءات حكومية من قبل نجل الوزير، حيث أُحيل أحدها فيما لم تُحال العطاءات الأخرى.



وأشار إلى أن رئيس الوزراء أوعز بوقف تلك العطاءات وفق الأصول والأنظمة والقانون، مؤكداً أن الإجراءات تمت ضمن الأطر القانونية، وبما يتماشى مع مدونة السلوك التي يوقع عليها الوزراء عند توليهم مناصبهم.