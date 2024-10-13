رئيس الوزراء يلتقي رؤساء النَّقابات المهنيَّة الصحيَّة

الوكيل الإخباري- التقى رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسَّان في رئاسة الوزراء اليوم الأحد، رؤساء النَّقابات المهنيَّة الصحيَّة، في إطار لقاءات ستتواصل مع مختلف القطاعات والمؤسَّسات الوطنية.

اضافة اعلان



وأشاد رئيس الوزراء، بالدور الوطني للنَّقابات المهنيَّة على امتداد مسيرة الأردن، مؤكِّداً أن الحكومة تقدر هذا الدور، وهي حريصة على إدامة الحوار والتشاور معها في البرامج والخطط التي تنفذها؛ للاستفادة من خبراتها في مختلف المجالات والقطاعات، وكذلك في القضايا التي تهمُّ النَّقابات.



وأكَّد حسَّان سعي الحكومة للشَّراكة والتَّعاون مع جميع القطاعات، لجهة المضي قدماً في تنفيذ مسارات التَّحديث السِّياسيَّة والاقتصاديَّة والإداريَّة.

وأكَّد حسَّان أنَّ الحكومة تعمل ضمن خطَّة واضحة لتحقيق أهداف رؤية التَّحديث الاقتصادي؛ بما يسهم في تعزيز منعتنا الاقتصاديَّة والوطنيَّة، لافتاً إلى الدَّور المهم والرَّئيس للقطاع الخاص، وجميع القطاعات بما فيها النَّقابات في تحقيق أهداف الرُّؤية.



واستمع رئيس الوزراء خلال اللِّقاء إلى جملة من القضايا والموضوعات التي طرحها رؤساء النَّقابات المهنيَّة الصحيَّة، والتي تمحورت حول آليَّات تعزيز السِّياحة العلاجيَّة، ودعم الصِّناعات الدَّوائيَّة والعلاجيَّة واللَّوازم الطبيَّة، وتعزيز فرص التَّشغيل لخريجي التَّخصُّصات الطبيَّة والصحيَّة، وتطوير عدد من التَّشريعات المتعلِّقة بالقطاعات الطبيَّة والصحيَّة، وغيرها من القضايا.



وأكَّد رئيس الوزراء أنَّ الحكومة تأخذ على محمل الجدّ جميع القضايا والملاحظات التي طُرحت، وستعمل على دراستها، حيث ستقوم خلال الأسابيع المقبلة بعقد اجتماعات مع المختصِّين والمعنيين من الحكومة والنَّقابات لبحثها بشكل تفصيلي؛ بما يسهم في إيجاد توافقات حولها.