الأربعاء 2025-06-25 01:14 ص
 

رئيس الوزراء يلتقي رئيسي مجلسي إدارتي التلفزيون ووكالة الأنباء الأردنية

رئيس الوزراء يلتقي رئيسي مجلسي إدارتي التلفزيون ووكالة الأنباء الأردنية
رئيس الوزراء جعفر حسان
 
الأربعاء، 25-06-2025 12:34 ص
الوكيل الإخباري-   التقى رئيس الوزراء جعفر حسان في رئاسة الوزراء، الثلاثاء، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الإذاعة والتلفزيون غيث الطراونة، ورئيس مجلس إدارة وكالة الأنباء الأردنية "بترا" نبيل غيشان، كلا على حدة.اضافة اعلان


وتم التأكيد خلال اللقاءين على ضرورة تطوير أدوات مؤسسات الإعلام الرسمي؛ لتعزيز حضورها، خصوصا في مجال الإعلام الرقمي، وتنويع منتجها الإعلامي، وأهمية التركيز على البرامج والأعمال الدرامية الهادفة التي يقدمها التلفزيون الأردني.

كما جرى التأكيد على أهمية دور الإعلام الوطني في خدمة مشروع التحديث الشامل: السياسي والاقتصادي والإداري.

وحضر اللقاءين وزير الاتصال الحكومي، الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد المومني.
 
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