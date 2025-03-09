رئيس الوزراء يلتقي رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال

وأكد رئيس الوزراء أهمية الدور الذي تقوم به نقابات العمال في خدمة قضايا العمال، مؤكداً حرص الحكومة على بناء شراكة حقيقية مع الاتحاد والنقابات الممثلة للعمال خصوصاً في مجالات التدريب وتوفير الفرص المناسبة.
بدوره، ثمَّن رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال نهج الحكومة بالتواصل الدائم والمستمر مع مختلف القطاعات، مستعرضاً أبرز القضايا التي يسعى الاتحاد إلى تحقيقها في إطار الحرص على حماية العمال وأصحاب العمال، لافتاً إلى أن الاتحاد هو من أقدم الاتحادات حيث تأسس عام 1954.
ووجَّه رئيس الوزراء إلى دراسة عدد من القضايا التي تخصّ الاتحاد، مؤكِّداً دعم الحكومة للعمال والحرص على متابعة قضاياهم بشكل مستمر.
وحضر اللقاء وزير الشؤون السياسية والبرلمانية عبد المنعم العودات، ووزير العمل خالد البكَّار.
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