رئيس الوزراء يلتقي نقيب الصحفيين الأردنيين

وهنأ رئيس الوزراء، المومني ومجلس النقابة الجديد بمناسبة فوزهم في انتخابات النقابة الأخيرة، متمنياً له ولأعضاء مجلس النقابة التوفيق في أداء مهامهم.
وأكد رئيس الوزراء انفتاح الحكومة على الإعلام، والحرص على التواصل الدائم مع الجسم الإعلامي، مؤكداً أن تعزيز الاستقلالية والمهنية الإعلامية أمر أساسي وضروري تدعمه الحكومة.
كما لفت إلى الجهود لتفعيل التوجه لرقمنة الإعلام، مشيراً إلى أهمية الشراكة مع نقابة الصحفيين في تنفيذها؛ بما يسهم في تطوير الإعلام الوطني وتعزيز دوره.
بدوره، ثمَّن نقيب الصحفيين الأردنيين حرص الحكومة على التواصل مع مختلف القطاعات بما في ذلك الإعلام، مؤكداً أن النَّقابة تسعى جاهدة لتعزيز البيئة الإعلامية وواقع العمل الصحفي وفق معياريّ المهنية والمسؤولية.
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