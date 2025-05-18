رئيس الوزراء يلتقي نقيب الصحفيين الأردنيين

الوكيل الإخباري- التقى رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، اليوم الأحد، نقيب الصحفيين الأردنيين طارق المومني، وذلك في إطار لقاءاته مع ممثلي القطاعات الوطنية المختلفة بما في ذلك النقابات المهنية.

وهنأ رئيس الوزراء، المومني ومجلس النقابة الجديد بمناسبة فوزهم في انتخابات النقابة الأخيرة، متمنياً له ولأعضاء مجلس النقابة التوفيق في أداء مهامهم.

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وأكد رئيس الوزراء انفتاح الحكومة على الإعلام، والحرص على التواصل الدائم مع الجسم الإعلامي، مؤكداً أن تعزيز الاستقلالية والمهنية الإعلامية أمر أساسي وضروري تدعمه الحكومة.



كما لفت إلى الجهود لتفعيل التوجه لرقمنة الإعلام، مشيراً إلى أهمية الشراكة مع نقابة الصحفيين في تنفيذها؛ بما يسهم في تطوير الإعلام الوطني وتعزيز دوره.