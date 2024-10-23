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رئيس الوزراء يلتقي نقيب المحامين

جعفر حسان
جعفر حسّان
الأربعاء، 23-10-2024 06:46 م

الوكيل الإخباري-   رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسّان في رئاسة الوزراء، اليوم الأربعاء، نقيب المحامين الأردنيين يحيى أبو عبود، وذلك في إطار لقاءاته التَّواصليَّة مع ممثّلي مختلف القطاعات الوطنية، ومن بينها النقابات المهنية.

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وأكد رئيس الوزراء خلال اللّقاء، الذي حضره وزيرا العدل والشُّؤون السّياسيَّة والبرلمانيَّة، أن الحكومة حريصة على التعاون مع نقابة المحامين في مختلفة المجالات، وبخاصة الاستفادة من خبراتها في المجالات التشريعية والقانونية، ودورها التكاملي في إرساء مبادئ سيادة القانون.


وجرى خلال اللقاء استعراض عدد من التشريعات التي تسعى النقابة لإجراء تعديلات عليها، والتي تتعلق بنظام صندوق التكافل الاجتماعي، ونظام المساعدة القانونية والذي تهدف النقابة من خلاله إلى تعزيز وتمكين الوصول إلى العدالة.

 
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