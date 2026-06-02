رئيس الوزراء يلتقي نقيب المهندسين

وأكَّد رئيس الوزراء خلال اللِّقاء حرص الحكومة على التَّشاور مع ممثلي النَّقابات المهنيَّة ومختلف الجهات، والاستفادة من الخبرات المتراكمة لديها في إطار التَّخطيط والتَّنفيذ للمشاريع الاستراتيجيَّة الكُبرى التي تعكف الحكومة على إنجازها في مجالات المياه والطَّاقة والسِّكك الحديديَّة والنَّقل والبنى التحتية.
وجرى خلال اللِّقاء، الذي حضره وزيرا الأشغال العامَّة والإسكان المهندس ماهر أبو السَّمن، والشُّؤون السياسيَّة والبرلمانيَّة عبد المنعم العودات، بحث عدد من الموضوعات التي تهمّ نقابة المهندسين ومنتسبيها.
