الثلاثاء 2026-06-02 09:28 م

رئيس الوزراء يلتقي نقيب المهندسين

رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان
جعفر حسَّان
 
الثلاثاء، 02-06-2026 07:44 م

الوكيل الإخباري-   التقى رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسَّان اليوم الثُّلاثاء، نقيب المهندسين المهندس عبدالله غوشة؛ وذلك في إطار لقاءاته التَّواصلية مع ممثِّلي مختلف القطاعات.

اضافة اعلان


وأكَّد رئيس الوزراء خلال اللِّقاء حرص الحكومة على التَّشاور مع ممثلي النَّقابات المهنيَّة ومختلف الجهات، والاستفادة من الخبرات المتراكمة لديها في إطار التَّخطيط والتَّنفيذ للمشاريع الاستراتيجيَّة الكُبرى التي تعكف الحكومة على إنجازها في مجالات المياه والطَّاقة والسِّكك الحديديَّة والنَّقل والبنى التحتية.


وجرى خلال اللِّقاء، الذي حضره وزيرا الأشغال العامَّة والإسكان المهندس ماهر أبو السَّمن، والشُّؤون السياسيَّة والبرلمانيَّة عبد المنعم العودات، بحث عدد من الموضوعات التي تهمّ نقابة المهندسين ومنتسبيها.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

صندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية

أخبار محلية صندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية يطلق الدورة 15 من مشروع تطوير الخدمة المدنية

وزير الشباب: الأردن وضع الشباب في قلب مسارات الإصلاح

أخبار محلية وزير الشباب: الأردن وضع الشباب في قلب مسارات الإصلاح

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

عربي ودولي ترامب: المحادثات مع إيران مستمرة

ايسوزو الأردن تدخل الحلبة مع RFC لدعم الرياضة الأردنية

أخبار الشركات ايسوزو الأردن تدخل الحلبة مع RFC لدعم الرياضة الأردنية

مندوبا عن د.عزمي محافظة وزير التربية والتعليم الدكتور محمد غيث يرعى حفل توزيع جوائز الأولمبياد العلمي (السادس)

أخبار محلية مندوبا عن د.عزمي محافظة وزير التربية والتعليم الدكتور محمد غيث يرعى حفل توزيع جوائز الأولمبياد العلمي (السادس)

منظمة الصحة العالمية

عربي ودولي الصحة العالمية: تراجع الإصابة بفيروس إيبولا

رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان

أخبار محلية رئيس الوزراء يلتقي نقيب المهندسين

العيسوي يعزي الدويري والخصاونة والمقابلة وبوران

أخبار محلية العيسوي يعزي الدويري والخصاونة والمقابلة وبوران



 
 






الأكثر مشاهدة

 