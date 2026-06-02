رئيس الوزراء يلتقي نقيب المهندسين

الوكيل الإخباري- التقى رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسَّان اليوم الثُّلاثاء، نقيب المهندسين المهندس عبدالله غوشة؛ وذلك في إطار لقاءاته التَّواصلية مع ممثِّلي مختلف القطاعات.

وأكَّد رئيس الوزراء خلال اللِّقاء حرص الحكومة على التَّشاور مع ممثلي النَّقابات المهنيَّة ومختلف الجهات، والاستفادة من الخبرات المتراكمة لديها في إطار التَّخطيط والتَّنفيذ للمشاريع الاستراتيجيَّة الكُبرى التي تعكف الحكومة على إنجازها في مجالات المياه والطَّاقة والسِّكك الحديديَّة والنَّقل والبنى التحتية.